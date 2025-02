El PRO rechaza el pedido de juicio político contra Milei: “No lo vamos a permitir”

Buenos Aires. Después de un sábado de un fuerte impacto político por la fallida promoción de la criptomoneda $LIBRA que hizo el presidente Javier Milei en redes sociales, los distintos sectores políticos sentaron sus posiciones y anticiparon lo que puede ocurrir en los próximos días, con epicentro en el Congreso de la Nación.

El bloque más duro, como era de esperar, fue el de Unión por la Patria, que anticipó que pedirá iniciar el proceso de juicio político contra el mandatario.

Ante ese escenario, desde el PRO anticiparon que rechazarán ese camino. Fue el diputado Diego Santilli, uno de los que se mantiene cercano a Mauricio Macri pero no rompe puentes con La Libertad Avanza, quien fue categórico ante el pedido del kirchnerismo.

“El presidente reconoció lo que pasó, dio la cara, no se escondió, explicó y tomó las medidas que tenía que tomar. Que se investigue a fondo”, indicó el diputado durante una entrevista con Radio Rivadavia, en referencia a la apertura de una investigación por parte de la Oficina Anticorrupción.

El legislador también aprovechó la ocasión para criticar al kirchnerismo, al que acusó de falta de coherencia moral y ética al cuestionar la administración actual. “Lo que es llamativo es que aquellos que se afanaron las rutas, los hospitales, los patrulleros, las cloacas durante los últimos 16 años vienen a darte clase de moral y ética”, señaló Santilli.

Además, el diputado expresó su indignación al señalar que muchos de estos opositores nunca asumieron responsabilidades ni se enfrentaron a los problemas de fondo durante su tiempo en el poder. “Se pararon en el medio, te empezaron a hablar de lo que no hicieron. No plantearon, no pusieron la cara, se escondieron y destruyeron nuestra Argentina”, agregó.

El diputado finalizó sus declaraciones resaltando el rol activo de Milei en la resolución de los problemas económicos del país, afirmando que los intentos de destituir al presidente son una forma de obstaculizar su gestión. “Lo que quieren hacer es poner una zancadilla, sacarlo, meterle un juicio político. Entonces no va. Eso no lo vamos a permitir”, concluyó Santilli.

Otro de los integrantes del PRO que salió en defensa de Milei fue Cristian Ritondo, quien se expresó en su cuenta de la red social X.

“Los que fundieron la Argentina piden juicio político. 20 años llevándose puesto todo y ahora se hacen los moralistas y los republicanos. No tienen vergüenza”, escribió el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.