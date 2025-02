Macri cuestionó a Milei por la designación de jueces por decreto

El ex presidente Mauricio Macri se pronunció contra la designación de jueces por decreto y sostuvo: «No es correcta».

El fundador del PRO no ocultó su malestar por la decisión del presidente Javier Milei de nombrar a dos nuevos jueces de la Corte Suprema: Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

«La experiencia empírica me indica que la designación de jueces a través de un mecanismo como el utilizado por el Gobierno no es correcta»; expresó Macri, quien añadió: «Ratifico mi posición de que los jueces que ocupen los cargos más altos del Poder Judicial no pueden ser objeto de tanto rechazo».

«La confianza en la Justicia y en las instituciones es una condición indispensable para la estabilidad de la democracia y la prosperidad del país. Mi posición es la mayoritaria dentro del PRO, como quedó plasmada en el informe producido por la Fundación Pensar»; reconoció el ex mandatario.