Macri volvió a Córdoba y reunió a la tropa de Punilla

El ex presidente Mauricio Macri estuvo presente en la Bolsa de Comercio de Córdoba, reunió a su tropa y lanzó críticas contra el entorno de Javier Milei, a quien acusó de haber incumplido con los «acuerdos». El máximo líder del PRO reiteró su apoyo al proyecto libertario y confirmó que no será candidato.

«Vamos a estar sosteniendo este cambio y no permitiendo ningún tipo de desestabilización»; declaró el ex mandatario, que consideró que Milei se desentendió de «demasiadas cosas» y cedió parte del mando a su hermana Karina y a Santiago Caputo.

«Él no puede estar expresando hace un año y medio su vocación de trabajar en conjunto y haber logrado cero porque la hermana, que llama El Jefe, decide que no. Es extraño, inusual, muy particular todo. Hay una falta de apego a lo institucional que empieza a afectar al plan económico»; reiteró.

Consultado sobre las elecciones legislativas, consideró: «La mejor manera de apoyarlo a Javier Milei en esta elección legislativa es votando al PRO» y reiteró que la fusión con La Libertad Avanza nunca se materializó.

Durante la visita, Macri mantuvo reuniones con la militancia en La Calera y convocó a la mesa chica provincia. Entre los presentes, estuvo la vicepresidenta del PRO, la intendenta de Mendiolaza, Adela Arning; Laura Alonso; Soher El Sukaria y también hubo representación de los dirigentes del Valle de Punilla. En ese sentido, participó el titular de la Secretaría de Gobierno de Bialet Massé, Alejandro Miranda; la concejal Noelia García Roñoni de Villa Carlos Paz y Federico Sabre, tribuno de cuentas de La Falda.

«Siempre con coherencia hemos representado a nuestros electores, hoy hemos acompañado con todas esas ideas que siempre militamos y que son parte de nuestro ADN, levantando principalmente las banderas de la institucionalidad, del respeto y de la generación de empleo y de la modernización», señaló Miranda a EL DIARIO.