Gispert apuntó a la Provincia: «La salud pública en Punilla está en emergencia»

El legislador departamental de Punilla, Walter Gispert, se pronunció en las últimas horas sobre la situación de la salud pública y apuntó al recorte de fondos del gobierno provincial. «La salud pública en Punilla está en emergencia y la Provincia no puede seguir mirando para otro lado»; cuestionó el representante del Frente Cívico.

Las declaraciones se conocieron tras el cierre del servicio de obstetricia del hospital de La Falda y el colapso del Hospital Regional Domingo Funes. «La situación es crítica. Veníamos alertando sobre esto desde hace tiempo, pero no se actuó. Hoy vemos las consecuencias: el cierre del servicio de obstetricia en La Falda dejó sin cobertura a una vasta región, y el Domingo Funes, que ya estaba saturado, ahora roza el colapso. Es inaceptable que un servicio tan sensible como el de partos esté en riesgo. Estamos hablando de vidas. Esto se debe a una combinación de factores: falta de planificación, recorte de fondos esenciales como el Fofindes —que sufrió una caída del 40%—, precarización laboral en los hospitales, y una visión de ajuste que ha dejado a la salud pública cada vez más debilitada. Esto no es solo una crisis coyuntural: es el resultado de políticas que priorizan otras áreas»; dijo.

«Los intendentes, entre ellos Javier Dieminger de La Falda, han elevado pedidos formales, incluso cartas firmadas colectivamente, pero las respuestas no llegan o son insuficientes. Mientras tanto, los trabajadores de la salud están al borde del agotamiento, las mamás embarazadas no saben dónde podrán dar a luz, y la población queda desprotegida. Me he puesto a total disposición de los municipios y de los equipos de salud para gestionar ante la Provincia. No quiero entorpecer negociaciones locales, pero no voy a mirar para otro lado. Necesitamos decisiones políticas urgentes. No se puede seguir actuando solo cuando la situación explota. Si el Hospital Funes colapsa, no tenemos alternativa en la región para atender urgencias neonatales. Esto puede derivar en una tragedia evitable. Además, no olvidemos que la salud privada tampoco está en condiciones de absorber la demanda: las clínicas están debilitadas, muchas al borde del cierre»; añadió el legislador.

« Lo que está pasando con la salud pública es el síntoma de algo más profundo: una política de retirada del Estado en áreas fundamentales. No es solo ajuste económico: es una concepción que pone en jaque derechos básicos como la salud y la seguridad. La salud pública no puede ser vista como un gasto: es una inversión en la vida y el futuro de nuestros pueblos»; finalizó.