Santiago Caputo amedrentó a un fotógrafo y protagonizó otro escándalo

El asesor presidencial Santiago Caputo volvió a protagonizar un escándalo con un fotógrafo durante el debate de los candidatos a legisladores de la ciudad de Buenos Aires.

El hombre fuerte del gobierno de Javier Milei tuvo una intimidante reacción al enojarse con un reportero gráfico en el Canal de la Ciudad, le tapó la cámara, luego tomó su credencial de prensa para ver su nombre y posteriormente, le sacó una foto con su celular.

Todo ocurrió el martes pasado en horas de la noche y quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en las redes. Caputo tuvo un entredicho con Antonio Barrera, periodista acreditado para el diario Tiempo Argentino que cubría el evento, quien dijo: «Cuando se dio cuenta que lo estaba fotografiando, me miró y me dijo que deje de hacerlo. Yo seguí sacando. Fue ahí cuando me agarró la credencial que yo tenía colgada del cuello, la miró, sacó su celular de un bolsillo y le sacó un par de fotos. Después me miró y me dijo: ‘Vos sos un desubicado‘».

La polémica se agravó en medio de los constantes cruces que Milei y los integrantes de su gobierno mantienen con los periodistas y los medios de comunicación.