Iosa pegó el portazo y se desafilió de Carlos Paz Despierta

En medio de una fuerte crisis interna, Emilio Iosa tomó la determinación de desafiliarse del partido que fundó hace siete años: Carlos Paz Despierta. El funcionario provincial volvió a mostrar sus diferencias con el concejal Daniel Ribetti y cuestionó la participación de varios integrantes del espacio en la elección a Defensor del Pueblo, al tiempo que se despegó de la alianza que hicieron con sectores del kirchnerismo.

Se espera que el concejal Fernando Revello y otros miembros del partido, tomen la misma decisión en las próximas horas.

El dirigente lo comunicó hoy luego de enviar su telegrama de desafiliación como miembro y autoridad partidaria de Carlos Paz Despierta. «Hemos tomado la decisión de desafiliarnos de Carlos Paz Despierta, un espacio político que, para muchos de nosotros, representó una esperanza de renovación y compromiso con el bien común. Hoy con el paso del tiempo, el partido ha tomado un rumbo que nos impide seguir acompañando. Nuestra desafiliación no es impulsiva, sino el resultado de una profunda reflexión sobre el rol que consideramos, debe asumir la política frente a los problemas reales de la gente»; dijo Iosa.

«No podemos seguir formando parte de un espacio político que, lejos de cuestionar las estructuras obsoletas y los gastos injustificables de la política, ha terminado legitimándolos, comprometiendo nuestra participación en una elección absolutamente deslegitimada»; aseguró.

Tras confirmarse que Ribetti y otros integrantes del partido acompañarán la lista de María Ángela Mancuello que competirá en las elecciones del Defensor del Pueblo, Iosa apuntó: «Muchos ciudadanos consideramos que, el gasto destinado a la elección de la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz y a sostener esa estructura, es una falta de respeto a la situación económica de miles de familias carlospacenses que, a duras penas, llegan a fin de mes. Casi cien millones de pesos en un sólo día, se van a gastar en una elección a la que, más del 70% de los empadronados, no asistirá a votar. Sostener la Defensoría del Pueblo, implica cerca de mil millones de pesos del presupuesto municipal cada año. ¿Y qué resultados concretos le ofrecemos a los vecinos? ¿Cuántas veces se ha defendido de verdad los derechos colectivos frente a los intereses del poder? ¿A quién se protege realmente?.

«Queremos ese dinero invertido en salud pública, en programas de prevención, en becas para jóvenes, en talleres educativos, en cultura, en cuidado ambiental o en políticas de inclusión. Nos resulta imposible acompañar una candidatura que no se construyó colectivamente ni con transparencia hacia el interior del partido ni hacia quienes nos acompañaron con su voto. Claro está que no vamos a festejar una victoria si esta alianza que no apoyamos gana la elección, pero tampoco vamos a lamentar una derrota si la pierde. El voto popular y el nivel de participación hablarán el próximo 29 de junio y le indicarán a cada fuerza su justa medida electoral. Nos vamos de Carlos Paz Despierta, pero no de Carlos Paz. Porque queremos construir, no destruir, unir, no dividir. No queremos ser parte de un sistema partidario que reproduce lo mismo que vino a cambiar. Ojalá esto sirva para despertar conciencia y pronto logremos una reforma»; aseguró en el comunicado.

«Queremos que el dinero que hoy se malgasta, sea invertido en el progreso real de nuestra ciudad y su gente. Ese es nuestro compromiso de ahora en más»; concluyó.