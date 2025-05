Milei festejó el triunfo en CABA: “Ahora tenemos que pintar el país de violeta”

Buenos Aires. Con Manuel Adorni como candidato principal, La Libertad Avanza se impuso ayer con más del 30% en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, dejando al peronismo, encabezado por Leandro Santoro, en el segundo lugar. Además, relegaron al PRO a la tercera ubicación. Dura derrota para el ex presidente Mauricio Macri, ya que su candidata, Silvina Lospennato, quedó tercera con el 15%. "Hoy se pintó de violeta el bastión amarillo y a partir de ahora ¡a pintar de violeta todo el país!“, aseguró el presidente Javier Milei en el búnker de LLA.

Pasadas las 20:30, con más del 99% de las mesas escrutadas, las principales figuras de La Libertad Avanza salieron al escenario para celebrar junto a sus seguidores. “¡Hola a todos! La verdad que es importante tener conciencia que hoy es un día bisagra para las ideas de la libertad. Hoy se pintó de violeta el bastión amarillo y a partir de ahora ¡a pintar de violeta todo el país! ¡Gracias!“, comenzó Milei en su discurso.

El resultado también es un traspié para el actual jefe de Gobierno, Jorge Macri, que tomó la decisión de desdoblar los comicios para municipalizar el debate y conservar la hegemonía en el distrito. Sin embargo, no ganó ni una sola comuna, las cuales se repartieron entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo.

“Pero, sin lugar a dudas, este trabajo y este triunfo tiene claros responsables. Quiero agradecer a todo el equipo de Gobierno, porque entendiendo el desafío histórico le pusieron el cuerpo a la campaña a cada uno de los ministros”, agregó Milei en el eufórico festejo en el búnker instalado en los primeros dos pisos del Hotel Libertad.

“Pero, además, esto no hubiera sido posible si no fuera por esos gigantes que constituyen el Triángulo de Hierro. Santiago Caputo y ella, el gran arquitecto, El Jefe, Karina”, concluyó, para darle mérito a la secretaria General de la Presidencia.

Luego de las palabras del presidente Javier Milei, Manuel Adorni hizo su ingreso al escenario. El candidato celebró su triunfo en los comicios y aseguró: “No era solo una elección local”.

“Lo que elegimos hoy fueron dos modelos. Fue el modelo de la casta, el modelo de los privilegios, el modelo de los pocos y el modelo de la libertad. Y hoy ganó la libertad, señores, una vez más“, afirmó el gran vencedor de la noche.

Adorni hizo un llamado a los dirigentes de otros espacios, a quienes instó a dejar el egoísmo de lado y sumarse a la Libertad Avanza. Además, hizo un análisis de los comicios de este domingo y aseguró que muchos “no supieron verla”.

Karina Milei, quien fue una de las primeras en tomar la palabra, exclamó: “Qué bueno estar de nuevo acá y otra vez con un triunfo. La verdad, las fuerzas del cielo lo volvieron a hacer. Era kirchnerismo o libertad y los porteños eligieron la libertad. Gracias, gracias, gracias”.