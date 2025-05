Cristina Kirchner: “Es más necesario que nunca mantenernos unidos”

Buenos Aires. La ex presidenta Cristina Kirchner difundió ayer un mensaje por el Día del Trabajador, donde se refirió a la pérdida de poder adquisitivo en los salarios de los últimos meses. Más tarde, compartió el video que envió para la celebración que se realizó en la sede del PJ.

Según aseguró, se trata de una jornada difícil "para las grandes mayorías nacionales”. Y argumentó: “A la pérdida histórica del poder adquisitivo de los salarios, que hoy se encuentra en los niveles del 2001, se suma la intención declarada del gobierno de Milei de seguir arrasando con los derechos conquistados por nuestro pueblo”.

Además, determinó que, bajo este contexto, “es más necesario que nunca mantenernos unidos en la defensa del derecho a una vida digna, con el trabajo como herramienta de progreso”. Para finalmente “volver a soñar con un país donde la movilidad social ascendente permitió que, durante décadas, los argentinos tuvieran la certeza de que sus hijos iban a vivir mejor que ellos”.

Más tarde, la ex mandataria hizo llegar su saludo a los dirigentes que se reunieron en la sede del PJ: “Son tiempos de ajuste, de una pérdida histórica del poder adquisitivo de los salarios, donde el Gobierno, además, pretende arrasar con derechos conquistados por nuestro pueblo. Y es más necesario que nunca, entonces, mantenernos unidos y reafirmar nuestras banderas, que no son otras que la defensa del trabajo, de la dignidad de trabajadores y trabajadoras y además devolver fortaleza y legitimidad al modelo sindical argentino, columna vertebral de nuestro movimiento con la necesaria actualización que imponen los tiempos nuevos”.

En ese sentido, recordó que “hay nuevas modalidades de trabajo y también hay nuevas actitudes frente a la asociación que se daba en el pasado y que tenía su basamento en la solidaridad y que hoy, a partir de muchas modificaciones tecnológicas, culturales, se tiende más a un individualismo y no a la falta de solidaridad. Son cosas que tenemos que sentarnos a discutirlas y a plantearlas. No tenemos que hacer como el avestruz que esconde la cabeza en la tierra y pretende que todo está igual. No, no está todo igual. Tenemos que aceptar esto. No para aceptarlo sin crítica, sino para ver cómo intervenimos sobre esa nueva realidad".

“También son tiempos muy duros porque, como lo dije hace muchos años, cuando se comenzaba a desplegar toda la persecución política, mediática, judicial contra mí, contra mi familia. Y hoy creo que está más claro que nunca que, como lo dije en aquella oportunidad, no venían por mí, venían por ustedes. Porque además, si uno mira ese cuadro de distribución del ingreso que publiqué unas semanas atrás en mi cuenta en la X, habrán advertido que nunca hubo un grado de participación tan alta de los trabajadores en lo que produce en el PBI, como fue en la etapa de nuestros 12 años y medio de gobierno”, concluyó.