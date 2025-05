Facundo Manes presentó “Para Adelante”, su propio espacio político

Buenos Aires. La renuncia de Gastón Manes a la presidencia de la Convención Nacional de la UCR —en la que denunció la pérdida de la “cohesión doctrinaria” y la “identidad nacional” del partido— fue solo el puntapié inicial de la ruptura. Ahora, su hermano, el diputado nacional Facundo Manes, presentó su propio espacio político.

Se trata de “Para Adelante”, un nuevo polo no partidista que busca aunar voluntades opositoras al Gobierno: desde radicales y peronistas no kirchneristas hasta libertarios “desencantados” y ex PRO. El objetivo, en sus palabras: enfrentar “populismos de derecha e izquierda”.

El neurocientífico confirmó a Infobae que el espacio apunta a las elecciones del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires -legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares- y a los comicios nacionales del 26 de octubre: “En Capital y la Provincia, para empezar. Pero va a haber un efecto en todo el país”.

La presentación fue este viernes al mediodía en la Casa Museo Sarmiento, en el Delta del Tigre, un escenario cargado de simbolismo por haber sido la residencia de descanso del prócer. “A Sarmiento le decían el loco, pero era un loco constructivo, no uno destructivo”, comenzó diciendo Manes.

Durante su discurso de lanzamiento, duramente crítico de la gestión libertaria, el diputado definió al presidente como el “jefe de la casta política” y un “títere de la oligarquía nacional”. “Muchos dicen que Milei es un gran funcionario del gobierno de (Santiago) Caputo”, sostuvo.

Al igual que lo había hecho su hermano durante su carta de renuncia -en la que aseguró que en el partido radical primaba un "sálvese quien pueda“, en lugar de un ”nadie se salva solo"- Manes opinó: “Los radicales se olvidaron de Alem, Yrigoyen, Frondizi. Se olvidaron de Alfonsín. Los peronistas se olvidaron de Eva y Perón”.

También habló de un “acuerdo indisimulable” entre el peronismo y La Libertad Avanza (LLA). En esa línea, sostuvo: “Milei es igual que Cristina, pero de derecha. Somos los únicos adversarios”.