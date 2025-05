Iosa con intendentes: «Tenemos que vincular la ciencia con la producción»

Emilio Iosa fue invitado como director de Vinculación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Córdoba, a la reunión de la Comunidad Regional Marcos Juárez, que preside la intendenta de Isla Verde, Patricia Delsoglio. El funcionario provincial mantuvo reuniones con intendentes, jefes comunales, representantes institucionales y productores de diferentes localidades.

Durante su visita, Iosa remarcó la necesidad de articular esfuerzos entre los gobiernos locales y el sistema científico-tecnológico de Córdoba para impulsar soluciones concretas a los desafíos que enfrentan los territorios.

«Tenemos que trabajar juntos para que la ciencia de Córdoba no pare. No podemos permitir que el conocimiento generado en Córdoba no llegue a los pueblos que se enfrentan con problemas que la ciencia puede resolver. Por eso quiero agradecer a Alejandra Ita, intendenta de Colonia Italiana y a Patricia Delsoglio, presidenta de la comunidad regional e intendenta de Isla Verde, por la predisposición y el recibimiento»; sostuvo el médico cordobés.

La gira incluyó un intercambio con productores y emprendedores interesados en fortalecer la vinculación entre municipios y centros de investigación.

«Lo que está en juego no es solamente el desarrollo de nuestros pueblos, sino también el derecho a vivir en ambientes sanos y en comunidades que se piensen a sí mismas con futuro»; afirmó Iosa tras una reunión con autoridades locales y productores agropecuarios. En el encuentro, se abordaron además los impactos del cambio climático, la necesidad de políticas de adaptación y la urgencia de trabajar en red para enfrentar eventos extremos como sequías o inundaciones.

Iosa, subrayó que «la ciencia no es un lujo, es una herramienta vital para planificar políticas públicas que mejoren la vida de la gente». En ese sentido, puso a disposición el programa Cyter (Ciencia y tecnología para economías regionales) que se lleva adelante desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología. «Estoy convencido de que Córdoba puede liderar un nuevo modelo de desarrollo, basado en la sostenibilidad, la inclusión y el conocimiento y esa es la convicción de nuestro Secretario de Ciencia y Tecnología, Gerardo García Oro y de nuestro ministro de Producción. Pedro Dellarossa. Pero para eso, tenemos que hacerlo juntos, sin mezquindades políticas, con generosidad y visión de largo plazo»; concluyó.

La visita fue bien recibida por los intendentes, quienes coincidieron en la importancia de tender puentes con el mundo científico y agradecieron la presencia en territorio. «Necesitamos más de estos encuentros, donde se hablen los problemas concretos y se piensen respuestas reales, con la ciencia como aliada»; expresó una de las jefas comunales presentes en la jornada.