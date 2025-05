Macri habló de Ficha Limpia: “Este Gobierno defraudó a todos los argentinos”

Buenos Aires. Mauricio Macri le respondió en duros términos a Javier Milei, quien había acusado al PRO del rechazo de la ley de Ficha Limpia en el Senado. El ex presidente, junto a Silvia Lospennato, impulsora de la iniciativa, apuntó todos los cañones contra el gobierno nacional y dijo que “es un día triste” para la Argentina.

“Defraudamos a los argentinos. Este Gobierno defraudó a todos los argentinos en la ilusión de ir hacia una sociedad normal, donde los corruptos no puedan participar de la política. No se puede haber caído nunca la ley. Esto así de golpe no puede haber pasado. El Gobierno es el único responsable”, sentenció Macri.

El ex mandatario insistió con la idea de que La Libertad Avanza “se equivoca de adversario” y que el PRO “no tiene ninguna responsabilidad” en lo sucedido en el Senado. “Esta mujer (Lospennato) batalló durante 9 años cuando nos trataban de locos y ahora vamos al recinto, están los votos, lo dice el jefe de gabinete hace 72 horas y hoy el Presidente dice que no estaban”, afirmó.

Y agregó: “Es tal la tristeza de lo que está pasando. Esto va más allá de una elección. Esto es alterar el camino de construcción, de esperanza, de confianza, esto era un paso adelante que involucraba un estado de optimismo para mucha gente. Este último año y medio, no solo lo ayudamos a ganar públicamente, sino que lo ayudamos a sacar cinco herramientas sin las cuales el Gobierno hubiera colapsado y lo hizo el PRO. Pero hicimos lo correcto, no lo conveniente. Y lo vamos a seguir haciendo”.

Siguiendo esa línea, el expresidente apuntó a que este escenario complica un posible acuerdo entre el PRO y LLA en la provincia de Buenos Aires para las elecciones: “Esto ha complejizado mucho el diálogo por un acuerdo en la provincia de Bs. As. Yo esperaba que el Presidente pida perdón, nos salió mal y que van a buscar responsables. Pero no. No escuchamos nada violento ni enérgico contra Rovira, ni contra los senadores, de golpe Silvia Lospennato es el ogro. A mí me dijo muchas veces que ella era brillante”.

El expresidente también cuestionó la falta de autocrítica por parte del Poder Ejecutivo: “Yo esperaba que el Presidente pida perdón, nos salió mal y que iban a buscar responsables. Pero no. No escuchamos nada violento ni enérgico contra Rovira, ni contra los senadores. De golpe Silvia Lospennato es el ogro”.