Cristina sobre la causa en su contra: «Creen que pueden humillarnos y derrotarnos»

La ex presidenta Cristina Fernández Kirchner se pronunció sobre la posible condena de la Corte Suprema de Justicia en la causa Vialidad y defendió su inocencia. «Estar presa es un certificado de dignidad»; aseguró durante un acto que fue convocado por el Partido Justicialista (PJ) y que reunió a los principales dirigentes del peronismo.

Ante el inminente fallo del máximo tribunal, se denunció que «la estrategia apunta a la proscripción de Cristina», quien había adelantado su intención de presentarse como candidata a diputada en las próximas elecciones.

«Algunos creen que pueden humillarnos y derrotarnos, pero a veces cuando algunos andan por la calle libres, los que hicieron mega-canjes, endeudaron dos veces al país con el FMI, estar presa es un significado de dignidad»; afirmó la ex mandataria.

«Soy una fusilada que vive realmente y no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios esto de estar viva»; añadió, en referencia a la icónica frase que abre «Operación Masacre», de Rodolfo Walsh, al cumplirse 69 años de los fusilamientos de José León Suárez. «Hasta el 76 el protagonista de los golpes fue el partido militar y ahora no hacen falta los golpes porque usan al partido judicial», dijo.

En caso de confirmarse la condena a Cristina, el Tribunal Oral Federal ordenará su detención. Sin embargo, como tiene más de 70 años, la ex presidenta podría solicitar que la condena se cumpla bajo prisión domiciliaria.