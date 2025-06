Viaje espiritual: una diputada libertaria de Córdoba se bautizó en el río Jordan

La diputada cordobesa María Celeste Ponce (La Libertad Avanza) realizó un viaje espiritual junto a dos reconocidos pastores y se bautizó en las aguas del río Jordán, uno de los puntos más sagrados para los cristianos. La legisladora compartió su experiencia en su cuenta de Instagram y aseguró: «Me hundí para sepultar el pecado, me levanté para vivir en la luz».

Ponce se mostró conmovida por la ceremonia y dijo: «Hoy bajé a las aguas del río Jordán, el mismo río donde nuestro Señor Jesús fue bautizado. Y en ese instante, mi alma entera se rindió a Él».

«Este no es un rito. Es una tumba y un nacimiento. Me hundí para sepultar el pecado, me levanté para vivir en la luz. Sentí el cielo abierto. Sentí la voz del Padre. Sentí el abrazo del Hijo. Gracias, Jesús, por hacerme nueva. Gracias por llevar mi cruz, por vencer la muerte, por darme tu Espíritu. Te pertenezco. Mi vida es tuya»; argumentó.

La diputada libertaria, una de las dirigentes cordobesas más cercanas al presidente Javier Milei, se mostró acompañada por sus guías espirituales Fer y Marcos Brunet y contó: «Aquí, en este río sagrado, comenzó mi nueva historia. ¡Dios es real, Cristo vive, y yo soy testigo de su poder transformador!»