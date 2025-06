Elección del Defensor del Pueblo: «No queremos circo, queremos transparencia»

Las candidatas de la alianza «Ética y Compromiso», Miriam Castellino y Fabiana Rocaspana, encabezaron esta tarde una conferencia de prensa y dieron a conocer su postura sobre las denuncias en torno a la transparencia de la elección del Defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz.

Lo hicieron luego que los candidatos Marcelo Iriarte (El Defensor Avanza con Transparencia), Santiago Juliá (Unión Celeste y Blanca) y María Angela Mancuello (Vecinos con Voz) expresaran que existiría una «manipulación, presión e instigación orquestada desde la estructura política oficialista».

«La Defensoría es independiente. La Defensoría controla con total independencia del gobierno de turno, y de ninguna forma sirve a los intereses de fuerzas políticas opositoras al gobierno»; consideraron en un documento que dieron a conocer esta tarde.

En ese sentido, solicitaron a la Junta Electoral que se vea maximizada «la atención y control sobre el proceso electoral, para garantizar el cumplimiento de todas las disposiciones legales y para asegurar la libertad y el secreto en el ejercicio del voto ciudadano». «No compartimos que la forma y método de denuncia sea irresponsable con la institucionalidad. La Defensoría exige máximo compromiso con la seriedad y con el respeto a las buenas prácticas institucionales. En todo proceso electoral se pueden presentar denuncias fundadas en pruebas, pero de ninguna manera se pueden adelantar juicios u opiniones generales sin pruebas o previos a cualquier investigación seria. La determinación de una conclusión del tipo que existe una “manipulación, presión e instigación orquestada desde la estructura política oficialista” o de la “utilización del Estado municipal como herramienta de campaña” debe ser el resultado de una investigación de la Junta Electoral Municipal. Los candidatos a la Defensoría deben limitarse a presentar pruebas particulares de forma responsable»; argumentaron.

En diálogo con EL DIARIO, Miriam Castellino reconoció: «Supuestamente, hay una puesta en común de varios candidatos, de otras listas, pero toda denuncia debe ir acompañada de prueba fehaciente y es un deber de la Junta Electoral llevarlo adelante. Lamentablemente, seguimos sumando desinformación a la ciudadanía, desvirtuando lo que es la elección del Defensor del Pueblo, en vez de informar y convocar a que el 29 de junio vayan a votar».

«Desde un primer momento, nuestra lista, Ética y Compromiso, abraza la idea de que no somos ni oficialistas ni opositores. Buscamos trabajar abiertamente en lo que es la Defensoría del Pueblo y consideramos que ir contra el gobierno municipal no es la función del Defensor del Pueblo. Si se hacen comentarios tan fuertes, se deben presentar las pruebas correspondientes. Un candidato me llamó y me dijo que se está encargado de hacer estas convocatorias, cuando nosotros creemos en el trabajo en equipo y no de una persona sola. No queremos circo, queremos transparencia, y lo dijimos desde que armamos la lista»; finalizó.