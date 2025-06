El duro cruce entre Caputo y Wado de Pedro en las redes

Buenos Aires. El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, protagonizó un fuerte cruce con el exministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro en una discusión pública que escaló en redes sociales y reavivó el debate sobre el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) tomado durante la gestión de Mauricio Macri.

El intercambio, que incluyó acusaciones directas y descalificaciones personales, se produjo además dentro del contexto de la reciente condena firme a la expresidenta Cristina Kirchner y la reactivación de la consigna “Vamos a volver” por parte del kirchnerismo.

El episodio comenzó cuando Wado de Pedro, actual senador de Unión por la Patria y figura cercana a Cristina Kirchner, utilizó su cuenta de X para citar declaraciones del diputado Máximo Kirchner, referente de La Cámpora e hijo de la expresidenta. En su mensaje, De Pedro cuestionó el crédito concedido por el FMI en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, y sugirió que los fondos recibidos podrían haber tenido un destino diferente y más beneficioso para el país.

El exministro recordó la gestión de Caputo como ministro de Finanzas en épocas del PRO y afirmó: “Con la deuda a 100 años que tomó Caputo cuando era ministro de Macri, se podía construir el gasoducto. Ni uno de esos dólares fue a parar en algo útil para los argentinos”.

La respuesta de Luis Caputo no se hizo esperar. El actual ministro de Economía replicó a De Pedro con dureza. No solo defendió la decisión de tomar el préstamo, sino que también criticó duramente la gestión económica del kirchnerismo.

“Claro Wado, mejor dejar toda la deuda argentina venciendo a un día, indexada a más del 200 % anual y financiando corrupción fiscal, como nos dejaron ustedes a nosotros”, escribió Caputo.

El tono del intercambio se intensificó cuando el actual funcionario recurrió a descalificaciones personales: “El tema es que para hacer eso, además de ser un burro, tenés que ser una basura y un corrupto”, apuntó.

El ministro continuó su respuesta asegurando que el actual gobierno no comparte esos “atributos” y expresó su confianza en que el kirchnerismo no regresará al poder: “Por suerte los argentinos no tienen que preocuparse más, ya que nosotros no tenemos esos ‘atributos’ que tanto los distingue a ustedes, y gracias a Dios no van a volver nunca más, porque una abrumadora mayoría de argentinos ya les sacó la careta y no los votan más”.