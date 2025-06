Punilla: El Frente Cívico apoyará a los candidatos de Javier Milei

El Frente Cívico del Valle de Punilla se reunió en la ciudad de La Cumbre, adelantó su intención de encolumnarse detrás del liderazgo de Luis Juez y apoyar a los candidatos de Javier Milei. Se puso el foco en las elecciones legislativas de octubre.

El segundo plenario del 2025 fue presidido por el legislador departamental Walter Gispert; el intendente de Valle Hermoso, Daniel Spadoni y referentes de numerosas localidades del departamento como Icho Cruz, Mayu Sumaj, San Antonio, Villa Carlos Paz, Cabalango, Tanti, Santa Cruz del Lago, Bialet Massé, Parque Siquiman, Santa María, Cosquín, Valle Hermoso, La Falda, Villa Giardino, La Cumbre y Capilla del Monte.

Durante la jornada se debatieron los principales problemas que atraviesa la región. En materia de transporte, se remarcó la falta de frecuencias, el alto costo del servicio y el corte total del mismo pasada la medianoche, afectando especialmente a trabajadores y estudiantes. A su vez, en lo que respecta a la salud, se discutió la crítica situación del sistema público, sobre todo en la zona centro-norte del Departamento, donde los vecinos siguen sin acceso garantizado a servicios médicos básicos.

Se denunció además el fracaso de la Ley de Seguridad en Punilla, el departamento con el índice más alto de delitos en toda la provincia y se presentó un informe con las denuncias realizadas por el bloque del Frente Cívico en la Legislatura tras el incendio de la sede central, apuntando a la falta de transparencia y respuestas oficiales.

Con respecto al panorama político, se discutió el proceso electoral de octubre, donde Córdoba renovará nueve bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. El plenario resolvió acompañar la decisión de Luis Juez de apoyar a los candidatos que respalden la gestión del presidente Javier Milei.

«En Punilla vemos el abandono de siempre. No hay salud, no hay seguridad, y el transporte es una burla para la gente trabajadora. Por eso no dudamos en dar una señal clara: el Frente Cívico va a apoyar a los que se animen a cambiar de verdad este modelo agotado»; expresó el legislador Walter Gispert, al cierre del encuentro.