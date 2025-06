Llaryora cruzó a De Loredo por el video que hizo con Inteligencia Artificial

El gobernador Martín Llaryora se pronunció sobre el video creado con IA que el diputado nacional Rodrigo de Loredo publicó en sus redes sociales y donde se utiliza su imagen y su voz con fines de campaña. «Está mal y no hay que hacérselo a nadie. Aunque se arrepientan, es difícil repararlo», sostuvo el mandatario, quien encabezó un acto en Río Cuarto.

Desde que fue publicado, el video ha generado un amplio repudio de todo el arco político cordobés.

En el material, difundido en las redes oficiales del dirigente radical, aparece un audio del gobernador y una imagen desarrollada con IA. Se escucha una declaración que Llaryora nunca hizo y que lo deja mal parado.

«Me han injuriado, y eso siempre duele, a cualquiera le duele cuando lo injurian. La inteligencia artificial es un nuevo debate, pero la injuria no. La injuria siempre duele. Todavía sigo esperando que por lo menos me pidan una disculpa y retiren el video, cosa que no han hecho. Es difícil, para que aprendan, porque aunque se arrepientan después, es difícil repararlo»; argumentó el gobernador.

«Esto está mal y no hay que hacérselo a nadie porque después es difícil reparar. La injuria duele, llega, no para. Piénsenlo antes de hacer cualquier cosa, porque después es difícil arrepentirse»; agregó.

Llaryora también solicitó que se avance en regulaciones para evitar que la IA sea utilizada para «campañas sucias» y el desarrollo de «fake news» que puedan atentar contra la democracia. «Ahora hará falta legislar. Lamentablemente yo espero una disculpa, que lo retiren, y que avance la legislación para que estas cosas se penen y no se vuelvan a hacer, porque legitimar o naturalizar esto es como que el que está viendo diga ‘ah, está bien’».