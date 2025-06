Kicillof le respondió a Milei: “El que grita e insulta es porque no tiene razón”

Buenos Aires. Las tensiones políticas entre la Casa Rosada y la provincia de Buenos Aires alcanzaron un nuevo pico este jueves, luego de los recientes comentarios del presidente Javier Milei en su primera aparición de campaña en suelo bonaerense. Durante el acto realizado en La Plata, el jefe de Estado dirigió una serie de acusaciones y descalificaciones hacia el gobernador Axel Kicillof. En respuesta a estos cuestionamientos, el mandatario provincial brindó hoy una declaración aunque sin mencionar puntualmente al jefe de Estado, en la que apuntó contra el tono adoptado por el Presidente.

El cruce se inició cuando Milei tildó a Kicillof de “pichón de Stalin” y lo describió como “el último zar de la miseria”, centrándolo en el eje de la disputa electoral de cara a los próximos meses. Las declaraciones se dieron en el marco del acto inaugural de la campaña presidencial encabezada por el actual mandatario, que eligió el territorio más poblado del país para lanzar sus primeras definiciones. El discurso de Milei estuvo dirigido a militantes y funcionarios, a quienes instó a “dar una batalla cruenta contra el kirchnerismo”.

La respuesta de Kicillof llegó en la tarde de este viernes. “El que grita e insulta es porque no tiene razón, sino podría venir a explicarlo tranquilamente que uno lo escucha. Acá en la provincia de Buenos Aires tenemos que tener bastante cuidado con los topos, con la motosierra. Tenemos que pensar, reflexionar, hacerlo con tranquilidad con respeto como somos acá en la Provincia, no necesitamos maltratar ni insultar a nadie, pero sí decir muy bien lo que pensamos”, afirmó el gobernador. Fue durante una actividad de gestión en el distrito de San Cayetano.

Si bien en un principio, el plan era no entrar en el golpe por golpe y salir directamente a contestarle al presidente, el gobernador aprovechó sus distintas actividades este viernes para referirse elípticamente a los dichos de Milei. El objetivo, deslizaban en su entorno, era contestarle “con gestión”.