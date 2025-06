Cristina Kirchner confirmó que será candidata a legisladora bonaerense

Buenos Aires. La ex presidenta Cristina Kirchner confirmó este lunes que será candidata en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, en los próximos comicios que se llevarán a cabo el 7 de septiembre. Además, criticó el desdoblamiento que impulsó Axel Kicillof y volvió a profundizar en la interna del peronismo.

“Voy a ser candidata, ya lo había dicho en varias reuniones. No es un problema de la Legislatura bonaerense, es de sentido común. Si nos va mal en septiembre, esto puede variar en todo el país”, dijo la ex jefa de Estado en una entrevista con Gustavo Sylvestre en C5N sobre su participación en las próximas elecciones legislativas.

La titular del PJ justificó su decisión en clave nacional: “¿Cómo va a irradiar al resto del país? Por eso hablamos de la inconveniencia del desdoblamiento. Es una provincia muy grande, 17 millones de personas que van a tener que ir a votar dos veces en 8 semanas".

Y continuó: “Si dependiera de mí, si hubiera tomado una decisión basada en presupuestos fácticos que después no se dieron, yo revisaría mi decisión. Los hombres tienen otra forma de decidir. El hombre siempre tiene una cosa de que si no hace lo que él dice se pierde, yo nunca tuve ese problema, si me tengo que retractar porque desaparecieron los presupuestos fácticos, lo hago”.

En ese sentido, la ex vicepresidenta se refirió al desdoblamiento que se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y lo describió como "un gran error de Macri, le costó salir tercero“. ”No es que la unidad te permita ganar, pero si estás dividido seguro que perdés y mal“, agregó.

El anuncio de CFK, que sonaba en las reuniones del PJ, llega en uno de los momentos de mayor tensión con el gobernador Axel Kicillof, quien el pasado sábado en una presentación del plenario de Movimiento Derecho al Futuro criticó el plan del Gobierno de Javier Milei y aseguró que en los comicios legislativos “lo que está en juego acá es que la motosierra no cruce la General Paz".

“Lo que necesitábamos era un movimiento con los brazos abiertos”, avisó y por eso agregó: “Nace hoy el Movimiento Derecho al Futuro”.