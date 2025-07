El frío voto del domingo: Avilés, un liderazgo que clama por una refundación

La elección del Defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz se jugó en el día más gélido del año, bajo una tenue nevada. El triunfo de la lista de «Vecinos e Instituciones por la Defensoría» significó la reelección de Víctor Curvino, pero más que nada ratificó el liderazgo de Esteban Avilés y la vigencia del armado de Carlos Paz Unido.

Sin embargo, la escasísima participación y el notorio malestar de una militancia leal, dibujan un escenario que va mucho más allá de la estadística fría. El oficialismo ganó, sí, pero el termómetro de la calle arrojó un resultado preocupante para el futuro.

El domingo fue de esos días que invitan a quedarte en casa, acurrucado, lejos del gélido viento y la leve nevada que cubrió Carlos Paz. Y la ciudad respondió a esa invitación de la forma más elocuente: con un abstencionismo histórico. Apenas el 17,2% del padrón se acercó a las urnas para elegir al Defensor del Pueblo. Un dato escalofriante que marca la participación más baja en la historia democrática carlospacense, y que, según los registros, no encuentra antecedentes ni siquiera en la provincia de Córdoba.

Pero en ese escenario de escuelas vacías, aulas frías y un aburrimiento de cementerio para las autoridades de mesa, hubo un grupo que se movilizó. No lo hizo con el entusiasmo arrollador de otras épocas, sino con una mezcla de lealtad, convicción y, sobre todo, un evidente malestar y preocupación. Hablamos de la militancia avilecista, esa «tromba naranja» que, desde 2011, ha sido el motor de la estructura política creada por Avilés. Esa misma militancia, desgastada por los años en el poder, golpeada quizás por ciertas decisiones, pero aferrada a una estructura partidaria que siente como propia, salió a cumplir.

Un liderazgo que resiste, una base que demanda

La lectura política de esta jornada es, a la vez, simple y compleja. La simple: el liderazgo de Esteban Avilés se mantiene intacto y el capital imaginario de la sociedad lo tiene él en persona. El triunfo de Víctor Curvino y Jorge Álvarez, con el respaldo explícito del jefe político del oficialismo, es una prueba irrefutable de que la influencia de Avilés en Carlos Paz sigue siendo un factor decisivo.

Con el 100% de las mesas escrutadas, Curvino obtuvo el 33,17% de los votos (3.043 sufragios), lo suficiente para ser reelecto en un cargo que ocupa desde 2021. Pero que ahora, ya no es más de él, en términos éticos y fácticos. Y es que no estuvo a la altura de las circunstancias tras el escándalo público conocido en medio de la campaña, a días de la votación.

Detrás quedaron el Partido Demócrata de Jacinto D’Angelo (19,1%), Vecinos con Voz de María Ángela Mancuello (18,9%), y en menor medida, Marcelo Iriarte del Partido Humanista (13,18%), Santiago Juliá de Unión Celeste y Blanca (7,93%) y Miriam Castellino de Ética y Compromiso (7,92%).

Más allá de la polémica que envolvió a Curvino en los días previos a la elección por la viralización de un video —del cual él mismo aclaró que era de agosto de 2021, antes de su primer mandato—, el resultado en sí mismo habla del poder de movilización del aparato estatal en Carlos Paz. En un día donde la mayoría se quedó en casa, la estructura oficialista demostró que aún tiene la capacidad de activar a sus bases cuando es necesario.

Pero aquí entra la lectura compleja. Esa movilización no fue ingenua. La «maquinaria naranja», a pesar de su disconformidad y desgaste, espera ahora algo más profundo: una especie de «refundación simbólica» de Carlos Paz Unido. El triunfo en la Defensoría del Pueblo no puede ser un cheque en blanco. Es un llamado de atención, un recordatorio de que la lealtad y la convicción, aunque sólidas, no son infinitas si no se alimentan.

La encrucijada de la conducción: El 2027 a la vista

El reelecto Víctor Curvino, asumirá cuatro años más en un cargo que, lamentablemente, ha sido percibido como «desprestigiado y con poca llegada a la gente». La bajísima participación electoral es el reflejo más claro de esa falta de interés ciudadano en la figura y la función de la Defensoría. Encolumnado detrás de la figura de Avilés, Curvino tiene ante sí el arduo trabajo de dignificar un espacio que, a juzgar por los números del domingo, carece de la relevancia que debería tener para los carlospacenses.

Pero la verdadera pelota, el turno de la conducción, recae directamente sobre el intendente Avilés. Su liderazgo, sí, sigue intacto. Es el capital político más valioso de Carlos Paz Unido, el espacio que lleva 14 años al frente del municipio. Sin embargo, este liderazgo necesita ser «alimentado». La pregunta que flota en el aire, y que la militancia espera que se responda con acciones, es: ¿Qué respuesta dará la conducción para encarar la continuación en el 2027?

La lealtad tiene un límite, incluso cuando se basa en la convicción y la historia. La «tromba naranja» se movilizó, sí, pero lo hizo con los signos del agotamiento y la preocupación a cuestas. Este resultado, más allá del triunfo numérico, es un termómetro social que no puede ignorarse. La política es más que estadísticas; es percepción, es ánimo, es la temperatura de una militancia que, por primera vez en mucho tiempo, exhibió su malestar a la intemperie, bajo el frío y la nieve.

Avilés tiene la palabra. Su liderazgo es el timón, pero para llegar a buen puerto en 2027, deberá escuchar el murmullo de esa base que, aunque fiel, hoy pide a gritos una refundación simbólica, una inyección de energía y, quizás, un nuevo rumbo para esa estructura partidaria que tanto le ha dado a Carlos Paz y que ahora, más que nunca, necesita ser realimentada desde sus cimientos. Lo demás, como bien se dice, ya es solo estadística.