El triunfo de Avilés, un mensaje para el gobierno de Córdoba

El gélido domingo en Villa Carlos Paz no solo revalidó a Víctor Curvino como Defensor del Pueblo, sino que, sobre todo, ratificó un liderazgo que se extiende por más de una década: el de Esteban Avilés. Desde las entrañas del Panal, la sede del poder provincial, el triunfo avilecista no puede ser una simple estadística. Para Martín Llaryora y Manuel Calvo, la persistencia de un líder del interior que gana elecciones desde 2011 es una lectura política ineludible, un recordatorio de que en el entramado cordobés, el poder no se diluye tan fácilmente, y que la gestión local sigue siendo un capital insoslayable.

En el tablero político cordobés, cada elección, por más pequeña que parezca, deja una huella. La reciente contienda para Defensor del Pueblo en Villa Carlos Paz, con una participación históricamente baja, podría haber pasado desapercibida para muchos. Sin embargo, para los ojos avezados del gobierno provincial, el resultado tiene un peso específico. El reelecto Curvino es la cara visible, pero el verdadero mensaje es la «chapa» de Esteban Avilés como gran elector.

Desde que asumió la intendencia, Avilés ha construido un bastión político en la villa, un feudo que ha sabido defender y mantener a lo largo de sucesivas elecciones. No es solo una cuestión de aparato; es la consolidación de una figura que, con aciertos y errores, ha logrado conectar con una parte importante del electorado local. Y eso, en una provincia que valora tanto la capilaridad territorial y el vínculo con los dirigentes del interior, no pasa desapercibido.

Un liderazgo consolidado: La lectura de Llaryora

Para el gobernador Martín Llaryora, la victoria de Avilés en Carlos Paz, aun con la polémica del video de Curvino y la bajísima participación, subraya varios puntos clave. Primero, demuestra que el poder territorial es un valor fundamental en la política cordobesa. En un contexto nacional de alta polarización y volatilidad, los liderazgos locales consolidados son un activo que brinda estabilidad y previsibilidad. Avilés, con 14 años de gestión y victorias consecutivas, es un ejemplo de esa fortaleza.

Segundo, la persistencia de Avilés en el poder, a pesar de las adversidades y el natural desgaste de años de gestión, ofrece una lección de resiliencia política. Llaryora, quien también proviene del interior (San Francisco) y construyó su carrera sobre la base de la gestión local, entiende que un triunfo en estas condiciones, aun con un padrón adormecido, valida la capacidad de movilización y la lealtad de la estructura.

El gobernador también podría leer este resultado como una señal de que el oficialismo provincial necesita seguir cultivando y fortaleciendo sus lazos con los líderes regionales. El triunfo de Avilés no es solo una victoria de Carlos Paz Unido; es también un recordatorio de la diversidad política del interior y de la necesidad de mantener un diálogo fluido y estratégico con sus referentes.

Manuel Calvo y la estrategia a largo plazo

Para Manuel Calvo, la figura detrás de la gestión provincial y un potencial sucesor en el futuro, el triunfo de Avilés adquiere otra dimensión. Calvo, arquitecto de gran parte de la estrategia territorial del peronismo cordobés, sabe que Carlos Paz no es un municipio cualquiera. Es uno de los centros turísticos más importantes del país, con una alta visibilidad y una dinámica propia que lo convierte en un termómetro de ciertas tendencias provinciales.

La victoria de Avilés, quien representa un espacio que ha logrado consolidarse más allá de la órbita directa del PJ, le presenta a Calvo una pregunta estratégica: ¿cómo se articula con estos liderazgos fuertes del interior que no responden directamente al esquema partidario tradicional? La clave reside en la construcción de alianzas y consensos, algo que el peronismo cordobés ha sabido hacer históricamente.

Calvo podría interpretar que el modelo de Avilés, basado en la gestión y en una estructura partidaria sólida pero propia, es un ejemplo de cómo los líderes locales pueden trascender las etiquetas partidarias nacionales y consolidar un poder regional. Para un dirigente que piensa en el futuro de la provincia, tener aliados con esa capacidad de arrastre en cada rincón del mapa es vital. El desafío será tejer esas redes sin avasallar las autonomías locales, reconociendo el peso específico de cada cacique territorial.

Un liderazgo que gana, un mensaje que resuena

En definitiva, la elección en Villa Carlos Paz, con su ínfima participación y su gélida jornada, encierra un mensaje más profundo de lo que la estadística a simple vista revela. Para Martín Llaryora y Manuel Calvo, el triunfo de Esteban Avilés no es solo un hecho local; es la confirmación de que en Córdoba, los liderazgos construidos desde la base, con años de gestión y un anclaje profundo en la comunidad, siguen siendo una fuerza indomable.

Avilés, con su década y media de victorias, se consolida como un referente ineludible del interior.