Villarruel le contestó a Milei: “Un jubilado no puede esperar y una discapacitada, menos”

Buenos Aires. Tras la sesión en el Senado en la que la oposición logró aprobar un aumento para los jubilados y otros proyectos que van a contramano del superávit fiscal que impulsa el Gobierno —y que llevó al presidente Javier Milei a calificar a Victoria Villarruel de “traidora”—, la vicepresidenta respondió con dureza a través de sus redes sociales.

“Si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y una discapacitada, menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo”, escribió la funcionaria, en respuesta a un comentario que la acusaba de querer romper el equilibrio fiscal.

En otro comentario en su posteo por el Día de la Independencia, en donde un ciudadano le reclama que su trabajo es al lado del presidente, respondió: “¿Un presidente que no puede ni saludar a la persona con la que llegó al poder? Hacele el reclamo a él, que yo la educación no la pierdo nunca".

“Cuando el presidente decida hablar y comportarse adultamente, podré saber cuáles son sus políticas, dado que no habla”, agregó en la misma línea, en otra interacción.

Además, deslizó otro cuestionamiento a Milei al responder a una crítica que la acusaba de haber traicionado las convicciones del Ejecutivo: “El presidente no debe traicionar lo que dijo porque, si lo hace, los demás debemos marcárselo”, sostuvo la vicepresidenta.

Durante el intercambio con los usuarios de Instagram, que se dio durante esta madrugada, Villarruel también ironizó sobre por qué el presidente no eligió a Karina Milei o a la diputada Lilia Lemoine para ocupar su lugar: “No sé por qué no puso a la hermana o a la ‘Limones’, que a ustedes les gusta tanto”.

En relación con la derrota en el Senado de este jueves, cuando se aprobaron leyes que mejoran las jubilaciones, reactivan la moratoria previsional y declaran la emergencia en discapacidad, argumentó que las iniciativas ya contaban con media sanción de Diputados.

“No sé por qué se ponen así conmigo y no con los responsables”, sentenció. Desde el oficialismo, se cuestionó la validez del mencionado debate, por entender que se necesitan dos tercios de la cámara para tratar las iniciativas. Sin embargo, la oposición logró avanzar con el voto de una mayoría simple.

La ley implica un aumento real para todos los haberes y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasaría de $70 mil a $110 mil y se actualizaría por inflación. La principal crítica es la conversión de esto último a un derecho para siempre.

En tanto, la restitución por dos años de la moratoria implica la reactivación del sistema que permite que las personas sin los 30 años de aportes puedan comprar los saldos faltantes para acceder al haber mínimo.

La iniciativa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, es decir, pasado el final del Gobierno libertario, y reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras cuestiones.