Curvino habló del video del escándalo: «No consumo alcohol»

El reelecto Defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz, Víctor Curvino, se pronunció en conferencia de prensa sobre el video de la polémica, dijo que no consume alcohol y que la filmación fue utilizada en su contra en el marco de una «campaña sucia». Además, aclaró que la grabación fue realizada cuando «aún no era funcionario» y que se trató de una «broma personal e interna».

El video se difundió a días de los comicios para elegir a las nuevas autoridades de la Defensoría del Pueblo y derivó en múltiples pedidos de juicio político contra Curvino, algunos motivados dirigentes vinculados a la Coopi, sectores kirchneristas y ex candidatos.

Al respecto, el Ombudsman señaló: «Los mismos sectores políticos denunciados (por la complicidad con la Cooperativa Integral y el cobro de la capitalización) fueron quienes iniciaron falazmente el juicio político y la denuncia penal en mi contra. Ya elevé un informe pertinente a la justicia y próximamente lo haré al Concejo de Representantes, donde claramente expreso la fecha de realización del video (18 de septiembre del 2021), momento donde no era funcionario público».

«Quiero aclarar además que no hubo consumo de alcohol, no acostumbro inclusive a tomar alcohol y fue un material privado en el marco de una broma personal. Hace unos años atrás le robaron la computadora a mi pareja y lamentablemente lo utilizaron como provecho para hacer política. Quienes me denunciaron conocen esta información sobre la atemporalidad del video y de manera intencional distorsionaron la verdad, y casualmente son quienes fueron socios políticos de la dirigencia cooperativista, defendiendo la ilegalidad»; completó.