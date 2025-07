Mario Decara detrás de Punilla crece

El ex defensor del Pueblo de la Provincia, Mario Decara volvió al ruedo político convocando a ex intendentes peronistas, radicales y vecinalistas para formar una nueva fuerza política de alcance departamental. Desde su residencia en el norte del valle de Punilla, ideó lo que se plasmó días atrás como "Punilla Crece" con el fin de disputar poder en cada distrito en 2027.

La alianza, presentada en Cosquín, reúne a figuras como Musso, Montoto, Cicerone y Azar, y busca recuperar territorialidad en el departamento de cara a las próximas elecciones. Surge en un escenario de apatía electoral y reacomodamientos en el peronismo, y tras el afianzamiento del liderazgo de Esteban Avilés en el distrito más grande de Punilla que, congrega casi el 40% del electorado departamental.

En un escenario político marcado por la apatía electoral y las tensiones internas de los grandes partidos, el nuevo espacio transversal irrumpió en Punilla con el objetivo de disputar poder en las próximas elecciones municipales. "Punilla Crece", fue presentada en Cosquín.

Bajo la premisa de su experiencia en la gestión, este nuevo armado reúne a varios "viejos conocidos" de la política local. En la presentación se hicieron presentes figuras como Gabriel Musso (ex intendente socialista de Cosquín), Matías Montoto (ex jefe comunal de Huerta Grande por Hacemos Unidos), Patricia Cicerone (ex intendenta radical de San Antonio de Arredondo) y Luis Azar (ex alcalde radical de Tanti), entre otros.

También se sumaron Néstor Cuello (Villa Parque Siquiman), Omar Ferreyra (Villa Giardino) y dirigentes como Marcos Arce (Estancia Vieja), Guillermo Chiclana (San Roque), Gustavo Pereyra (Cosquín) y Marcelo Rodríguez (Capilla del Monte).

"Sabemos lo que significa gestionar, lo que implica gobernar y lo que demanda el compromiso cotidiano con nuestros vecinos", destacaron en su documento de presentación, posicionándose desde la experiencia de gobierno como su principal capital político.

Durante el lanzamiento, los dirigentes aclararon que "Punilla Crece" es una alianza de trabajo netamente departamental y que no responde orgánicamente a ningún dirigente provincial, otorgando "manos libres" a sus miembros en el plano provincial. No obstante, varias de las figuras presentes mantienen buena sintonía con el gobierno de Martín Llaryora.