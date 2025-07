Calvo: “Los recursos de las provincias, deben volver a las provincias”

Córdoba. El ministro de Gobierno de Córdoba, Manuel Calvo, afirmó hoy que “el Gobierno Nacional ha dejado de cumplir con principios esenciales del sistema federal. No solo retiene fondos que legal y legítimamente pertenecen a las provincias —como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los recursos del impuesto a los combustibles líquidos—, sino que también ha recortado o discontinuado transferencias fundamentales en áreas sensibles como salud, educación y desarrollo social”.

“Los 23 gobernadores y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, más allá de las diferencias partidarias, han tenido que acudir al Senado de la Nación para presentar un proyecto para que la Nación coparticipe los recursos que son de las provincias. Me refiero a los impuestos al combustible líquido como así también los aportes al Tesoro Nacional, que están allí atesorados y no se coparticipan a las provincias. Necesitamos esos fondos para hacer frente a las necesidades de los vecinos”, siguió explicando el ministro.

“Fíjense, el Estado se ha retirado de los programas de discapacidad, de los programas de lucha contra el HIV, del Fondo de Incentivo Docente, todas cosas que son de la vida cotidiana de los ciudadanos. Los recursos que son de las provincias, deben volver a las provincias. Quiero hacer una aclaración: estos recursos que reclamamos no perjudican el superávit fiscal, eso es una mentira. El dato mata al relato, ¿saben cuánto afecta es proyecto de ley que se va a tratar mañana en el Senado al superávit fiscal? El 0,11%. La meta que ha establecido el FMI para con Argentina es del 1,30% y el superávit actual del Gobierno nacional es del 1,60%”, finalizó Calvo.

La respuesta a Picat

Además, Calvo aprovechó para contestarle al diputado cordobés por la UCR, Luis Picat, quien ha mostrado su alineamiento con el Gobierno nacional y había declarado que “los insaciables de los gobernadores pretenden coparticipar el Impuesto a los Combustibles, aprox U$D2,637 millones. Siendo que ya aumentaron el impuesto inmobiliario e ingresos brutos!!! Ellos siguen con la misma fórmula de siempre “si no alcanza el dinero corregimos aumentando ingresos”, nunca piensan en BAJAR COSTOS (pasar la motosierra). Ahora yo me pregunto, si estos mismos gobernadores están convencidos de que los derechos de exportación son un impuesto malo: ¿Por qué no solicitan que el impuesto al combustible y los ATN se usen para eliminar las retenciones?”.

“Es triste escuchar hablar a gente que representa los intereses de Córdoba, autodefiniéndose como un cipayo de un jefe mayor solamente para obtener algún rédito político”, afirmó Calvo.