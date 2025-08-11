El PJ de Carlos Paz fortalece el armado en Punilla de cara a las legislativas

El Partido Justicialista de Villa Carlos Paz puso en marcha su maquinaria de cara a las elecciones legislativas de octubre y fortalecerá su armado en el Valle de Punilla. Según pudo conocer EL DIARIO, se trabajará a nivel territorial con la premisa de acompañar a los candidatos del gobernador Martín Llaryora.

Tanto el PJ local como el Instituto Diseñando Ciudad convocó a dirigentes departamentales a una mesa de trabajo que encabeza el legislador Leonardo Limia, quien dijo: «Somos el peronismo de Córdoba, el sostén político del gobernador Martín Llaryora en Punilla. Acompañamos a Juan Schiaretti como líder nacional de un proyecto federal y republicano».

Limia destacó el acompañamiento de la senadora Alejandra Vigo y se mostró junto a referentes punillenses como Omar Trejo (presidente del PJ Carlos Paz), Libia Smania (titular del Movimiento Mujeres por Córdoba), Fabiana Rocaspana (secretaria del SADOP de Punilla) y Mariano Mosquera (docente y especialista en campañas electorales).

«Trabajaremos por el cordobesismo, con la misma fuerza que lo hicimos en 2023»; arengó Limia.

Del encuentro, también participaron funcionarios y dirigentes de las localidades de Estancia Vieja, Santa Maria de Punilla, Capilla del Monte, Cosquín y San Antonio de Arredondo.

En los próximos días, se llevarán adelante nuevas reuniones en el norte y sur departamental.