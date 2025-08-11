Llaryora volvió a cuestionar a Milei: “Tenés que tener un plan productivo”

Buenos Aires. De cara al inicio de la campaña electoral para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, defendió ayer el armado del frente Provincias Unidas y criticó la gestión económica de la Casa Rosada: “Tenés que tener un plan productivo”, remarcó.

En diálogo con el programa A confesión de Parte, con Romina Manguel, por FM Milenium, el mandatario provincial cordobés buscó diferenciarse del Gobierno y también del kirchnerismo, como un espacio al que denominó “de la sensatez”. “Está claro que el país vive una grieta desde hace mucho tiempo y así nos está yendo. Le está yendo mal y creo que el espacio de la moderación va a ir ganando lugar”, sostuvo.

“Los argentinos fueron probando con primero con un extremo, después fueron para otro, volvieron de nuevo y ahora vuelven para otro. Bueno, en algún momento se darán cuenta de que la sensatez va a tener que tener un lugar en la Argentina para salir adelante“, analizó.

En ese sentido, enfatizó que el frente que armó junto a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) busca mostrar un “espacio con una mirada del interior distinta al debate“. Y explicó: ”Es difícil a veces entendernos cuando no estás en ninguno de los extremos, porque tomamos decisiones que creemos que tienen que ver con la sensatez. Acompañamos algunas decisiones de los gobiernos que creemos que son buenas para la Argentina y no acompañamos decisiones que creemos que son malas“.

El armado federal se consolidó a fines de julio con una reunión en la Capital Federal, donde remarcaron que este espacio tendrá sus versiones locales, pero que irá en alianza a los comicios legislativos para sumar bancas de diputados y senadores en el Congreso de la Nación.



Contra la motosierra

A continuación, Llaryora cuestionó los ajustes que impulsan desde la Casa Rosada y apuntó: “No puede haber una sesión en Diputados para defender el Garrahan, que es un hospital de los más importantes, pero termina siendo un hospital. Si no podés solucionar el tema de un hospital, la verdad que le estás errando bastante. No podés dejar en este momento con la situación económica que hay a las familias de los discapacitados sin ninguna respuesta”.

Y continuó: “Si gobernar fuera tener superávit y cerrar los números, todas las decisiones serían cerrar las escuelas, porque la inversión pública en educación no da resultado. Gobernar es tener equilibrios económicos, macroeconómicos, pero con un objetivo y es el desarrollo de la Argentina. Tenés que trabajar con lo privado y entender también el interior de la Argentina, las distintas regiones, tenés que tener un plan productivo”.

El mandatario cordobés comentó que el Poder Ejecutivo “no genera absolutamente un peso” y lanzó: “Nosotros le podemos dar clase de gestión al Gobierno”. “Si fuera Córdoba un país, nosotros tenemos superávit. Y fijate el nivel de infraestructura de desarrollo que tiene Córdoba y todas las medidas que estamos tomando”, agregó.

Por su parte, destacó la labor dentro de las provincias y aseveró: “Vos tenés una paz social en la Argentina, es gracias a los intendentes y también gracias a los gobernadores”.

“Es un cúmulo de medidas que tomaron que nos está llevando a este esfuerzo. Lo que estamos discutiendo de acá es más de cómo hacer sostenible. Vos creés que sin tener una visión productiva, porque creen en el intercambio maravilloso de la libertad y esto y lo otro, y eso es una utopía”, comentó.

Y cerró: “Quién crees que está supliendo hoy en la Argentina, como puede, los servicios que la Nación deja de prestar. Porque es la que más recauda. ¿Y qué servicio directo presta? Lo prestan las provincias, las empresas, los municipios. La vida de la gente se mueve en estos servicios“.