Los intendentes radicales de Punilla unen fuerzas por el «pago chico»

Los intendentes radicales del Valle de Punilla mantuvieron un importante cónclave donde pusieron la mirada en el «pago chico» y mostraron distancia de la interna de la UCR y las elecciones legislativas de octubre.

Los mandatarios de Bialet Massé (Eduardo Reyna), Tanti (Emiliano Paredes), Santa María de Punilla (Silvia Rocchietti), La Falda (Javier Dieminger), Huerta Grande (Germán Corazza) y Villa Giardino (Jorge Soria) acordaron trabajar sobre una agenda regional.

El encuentro se concretó el viernes pasado en Bialet Massé y se abordaron temas vinculados a la gestión local.

De cara al tramo final del año, pusieron en consideración las cuestiones vinculadas a la situación hídrica, el ambiente, el transporte público y el estado crítico que presenta la Ruta Nacional 38. Además, avanzaron sobre un debate en torno a la salud pública.

Durante la reunión, los intendentes ratificaron su compromiso de seguir fortaleciendo los entes regionales como la Comunidad Regional, el Oder, y de impulsar un calendario turístico en Punilla que promueva el desarrollo económico.