Curvino volvió a cargar contra la oposición: «son cómplices de la Coopi»

El Defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz, Víctor Curvino, volvió a cargar contra los sectores de oposición, aseguró que «son cómplices» del accionar de la Coopi y que evitaron pronunciarse sobre «graves situaciones» como los volcamientos de líquidos cloacales al lago San Roque y el cobro de la capitalización a los vecinos carlospacenses.

El Ombusdman estuvo invitado en el programa «El Bissio de la Mañana» de Next Televisión, defendió su accionar y la del equipo de trabajo de la Defensoría y dijo que fue víctima de una «operación política», que incluyó la divulgación de un video íntimo y presentaciones judiciales y mediáticas con la intención de destituirlo.

«Hay que cuidarle el bolsillo al vecino» y se lo cuida de estos atropellos, de todas estas cuestiones que está realizando la cooperativa, como el cobro indebido de la capitalización y la compensación. Todos estos concejales y dirigentes que supuestamente representan al pueblo, nunca dijeron nada y estuvieron siempre callados. ¿Qué dijeron ante el mal tratamiento de los líquidos cloacales? ¿Dijeron algo? Nunca dijeron nada. Derrame de líquidos crudos al lago San Roque... ¿dijeron algo? ¿Denunciaron a la cooperativa? No, pero Curvino es el malo de la película»; soltó.

«Hace tres meses que lo vengo fumando a (Carlos) Quaranta, me lo vengo fumando a (Daniel) Ribetti, a (Emilio) Iosa, a (Fernando) Revello, a (Pía) Felpeto que vienen criticando la Defensoría. La Defensoría no es sólo Víctor Curvino, es un equipo de trabajo que yo respeto mucho. Toda gente de bien que trabaja todos los días y se pone la camiseta»; agregó.

«Están dolidos porque sacamos a la cooperativa del medio y ellos son cómplices, querían agarrar la Defensoría para anular todos los juicios que llevamos adelante nosotros. A la hora defender al vecino, están todos callados. Que vayan a la cooperativa y piden que devuelvan toda la guita que le robaron a los vecinos»; completó.