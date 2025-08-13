Milei cenó con diputados de LLA y el PRO para asegurar el bloqueo a los vetos

Buenos Aires. Ante la necesidad de tener que blindar en el Congreso los vetos a las leyes de aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad, el presidente Javier Milei decidió organizar anoche una cena con diputados de La Libertad Avanza y del PRO.

El mandatario nacional recibió desde las 20:00 a un nutrido grupo de legisladores tanto del oficialismo como del principal aliado del Gobierno a nivel parlamentario, encabezados por su jefe de bloque, Cristian Ritondo.

Del espacio amarillo también estuvieron Diego Santilli, Sabrina Ajmechet, Alejandro Finocchiaro, Silvana Giudici, Alejandro Bongiovanni, Luciano Laspina y Daiana Fernández Molero.

A la comida, sin embargo, no fueron invitados ni los denominados “radicales con peluca”, Mariano Campero (Tucumán), Martín Arjol (Misiones) ,Luis Picat (Córdoba), Francisco Monti (Catamarca) y Pablo Cervi (Neuquén), ni el MID de Oscar Zago.