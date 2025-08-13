«Por momentos, gemía», la llamativa confesión de Sturzenegger sobre Milei

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, contó la intimidad del debate que mantuvo con Javier Milei durante la elaboración del proyecto de Ley Bases y dio a conocer las llamativas reacciones del presidente. El funcionario hizo una sorprendente revelación y dijo: «Por momentos gemía».

Las declaraciones se hicieron al canal de streaming «Deja Vu» y se refirió a un hecho acontecido en 2023.

Según contó, Milei se presentó con «dos pilas altas de hojas impresas» y se sentó en la mesa. «Le dije: ‘Mirá, te voy a contar qué es lo que hay acá´. La reunión duró seis horas y tanto se entusiasmaba que por momentos gemía, parecía como que estaba teniendo sexo… como que estaba teniendo un orgasmo, a medida que le iba contando esto»; afirmó el funcionario.

El ministro también señaló que el plan de desregulación contempla dos etapas: la primera, materializada en la Ley Bases inicial, y una segunda aún pendiente.