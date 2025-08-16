Luis Petri lanzó su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza en Mendoza

El ministro de Defensa, Luis Petri, anunció este sábado que será candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Mendoza, de cara a las elecciones legislativas de octubre.

“Liderados por Milei, estamos dando la batalla más importante para sacar a la Argentina de la decadencia y buscar el futuro que todos soñamos”, expresó Petri en sus redes sociales, donde confirmó que aceptó el ofrecimiento del presidente Javier Milei para encabezar la lista en su distrito.

En su mensaje, el funcionario destacó que su compromiso es “absoluto con el país, con la provincia y con el rumbo que decidió el presidente”. Además, aseguró que trabajará por una Mendoza con mayor peso en el debate nacional, la defensa de las economías regionales y el apoyo a quienes producen y emprenden.

“El mérito y el esfuerzo serán reconocidos y recompensados”, prometió. También apuntó contra el kirchnerismo y “los adictos al Estado populista que bloquean sistemáticamente lo que el pueblo argentino decidió en 2023”.

Petri sostuvo que “la gran pelea está en el Congreso” y subrayó la necesidad de lograr “las reformas urgentes que traban el crecimiento”. En ese sentido, insistió en que se requieren representantes que crean en “las ideas de la libertad para sacar al país adelante”.

El lanzamiento se realizó tras una reunión con el gobernador Alfredo Cornejo, la senadora nacional Pamela Verasay, el diputado Francisco Correa Llano e intendentes provinciales, en la que se firmó la aceptación de las candidaturas.