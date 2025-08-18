Córdoba: así quedaron las listas de candidatos a diputados nacionales
Córdoba. El próximo 26 de octubre habrá elecciones en el país para renovar bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba pondrá en juego 9 escanios, para los que competirán 17 listas. Se espera una fuerte polarización entre La Libertad Avanza de Javier Milei y Provincias Unidas de Martín Llaryora.
El radicalismo pone en juego tres bancas: la de Rodrigo de Loredo, Soledad Carrizo y Gabriela Brower de Koning. El PRO, dos: la de Laura Rodríguez Machado y Héctor Baldassi. Encuentro Federal, tres: la de Natalia de la Sota, Ignacio García Aresca y la del exmacrista Oscar Agost Carreño. Por el kirchnerismo, está en disputa el escaño de Pablo Carro.
Las listas completas
Alianza La Libertad Avanza
Gonzalo Roca
Laura Soldano
Marcos Patiño Brizuela
Laura Rodríguez Machado
Enrique Lluch
Evelin Barroso
Jorge Silvestre Pisetta
Romina Caggiano
Guillermo Quiroga
Provincias Unidas
Juan Schiaretti
Carolina Basualdo
Miguel Siciliano
Laura Jure
Ignacio García Aresca
Verónica Navarro
Juan Manuel Llamosas
María Eugenia Romero
Emiliano Paredes
Defendamos Córdoba
Natalia de la Sota
Marcelo Ruiz
Marcela Lastra
Gustavo Rossi
Graciela Fassi
Pedro González Cholaky
Cristina Fernández
Enrique Lastreto
Analía Sánchez
Frente Patria
Pablo Carro
Constanza San Pedro
Pablo Martín Tissera
Florencia Dahbar
Emanuel Rodríguez
Camila Perassi
David Salto
Luciana Córdoba
Nicolás Venecia Giménez
UCR
Ramón Mestre
Patricia Rodríguez
Martín Lucas
Norma Ghione
Franco Jular
Lucrecia Cavanna
Héctor Mignola
María Dolores Caballero
Oscar Tuninetti
PRO
Oscar Agost Carreño
Camila Sol Pérez
Francisco Iser
Agustina D'amario
Giussepe Bosco
Silvina Aymond
Pedro Bossa
Romina Auce
Lucas Ujaldon
Encuentro por la República
Aurelio García Elorrio
Ana Bastán
Juan Teruel
Noelia Perrin
Rodrigo Agrelo
Elena Guerín
Miguel Casañas
Ana Chicala
Palo Ortega
Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad
Liliana Olivero
Josué Plevich Shaddock
Virginia Caldera Marsengo
Jorge Luis Navarro
Soledad Díaz García
Raúl Gómez
Laura Vilchez
Matías Ávila
Lorena Rojas
Ciudadanos
Héctor Baldassi
Yanina Vargas
Martin Puig
Melisa Cabrera
Pablo Mussat
Partido Demócrata
Rodolfo Eiben
Patricia Messio
Teodoro Funes
María del Carmen Centeno
José Antonio Soria
Silvana Palacios
Eduardo Arias
Alicia Engel
Ramiro Pohle
Frente Federal de Acción Solidaria
Stefano López Chiodi (Alfajor Tatín)
Paola Irusta
Esteban Vivas
Anahí Cabral
Marcelo Gómez Quevedo
Adriana Rearte
Daiana Santi
Mario Mateucci
Partido Libertario
Agustín Spaccesi
Julieta Ceballos
Germán Cassinerio
María Graciela Giordano
Diego Settimo
María Jimena Quaino
Esteban Chiabo
María Eugenia Merlini
José Luis Carrera
Nuevo MAS
Julia Di Santi
Eduardo Mulhall
Davina Maccioni
Franco Bergero
Malena Mulhall
Miguel Díaz
Noelia García
Mateo Romero
María Andrea Ruiz
Desarrollismo Cordobés
Alfredo Keegan
Paola Rimieri
Alianza Córdoba Te Quiero
Gerardo Lucero
Miriam Alejo
Fe
Juan Saillen
Unión Popular Federal
Mario Peral
Mariela Ramallo