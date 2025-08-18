Córdoba: así quedaron las listas de candidatos a diputados nacionales

Córdoba. El próximo 26 de octubre habrá elecciones en el país para renovar bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba pondrá en juego 9 escanios, para los que competirán 17 listas. Se espera una fuerte polarización entre La Libertad Avanza de Javier Milei y Provincias Unidas de Martín Llaryora.

El radicalismo pone en juego tres bancas: la de Rodrigo de Loredo, Soledad Carrizo y Gabriela Brower de Koning. El PRO, dos: la de Laura Rodríguez Machado y Héctor Baldassi. Encuentro Federal, tres: la de Natalia de la Sota, Ignacio García Aresca y la del exmacrista Oscar Agost Carreño. Por el kirchnerismo, está en disputa el escaño de Pablo Carro.



Las listas completas



Alianza La Libertad Avanza

Gonzalo Roca

Laura Soldano

Marcos Patiño Brizuela

Laura Rodríguez Machado

Enrique Lluch

Evelin Barroso

Jorge Silvestre Pisetta

Romina Caggiano

Guillermo Quiroga

Provincias Unidas

Juan Schiaretti

Carolina Basualdo

Miguel Siciliano

Laura Jure

Ignacio García Aresca

Verónica Navarro

Juan Manuel Llamosas

María Eugenia Romero

Emiliano Paredes

Defendamos Córdoba

Natalia de la Sota

Marcelo Ruiz

Marcela Lastra

Gustavo Rossi

Graciela Fassi

Pedro González Cholaky

Cristina Fernández

Enrique Lastreto

Analía Sánchez

Frente Patria

Pablo Carro

Constanza San Pedro

Pablo Martín Tissera

Florencia Dahbar

Emanuel Rodríguez

Camila Perassi

David Salto

Luciana Córdoba

Nicolás Venecia Giménez

UCR

Ramón Mestre

Patricia Rodríguez

Martín Lucas

Norma Ghione

Franco Jular

Lucrecia Cavanna

Héctor Mignola

María Dolores Caballero

Oscar Tuninetti

PRO

Oscar Agost Carreño

Camila Sol Pérez

Francisco Iser

Agustina D'amario

Giussepe Bosco

Silvina Aymond

Pedro Bossa

Romina Auce

Lucas Ujaldon

Encuentro por la República

Aurelio García Elorrio

Ana Bastán

Juan Teruel

Noelia Perrin

Rodrigo Agrelo

Elena Guerín

Miguel Casañas

Ana Chicala

Palo Ortega

Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad

Liliana Olivero

Josué Plevich Shaddock

Virginia Caldera Marsengo

Jorge Luis Navarro

Soledad Díaz García

Raúl Gómez

Laura Vilchez

Matías Ávila

Lorena Rojas

Ciudadanos

Héctor Baldassi

Yanina Vargas

Martin Puig

Melisa Cabrera

Pablo Mussat

Partido Demócrata

Rodolfo Eiben

Patricia Messio

Teodoro Funes

María del Carmen Centeno

José Antonio Soria

Silvana Palacios

Eduardo Arias

Alicia Engel

Ramiro Pohle

Frente Federal de Acción Solidaria

Stefano López Chiodi (Alfajor Tatín)

Paola Irusta

Esteban Vivas

Anahí Cabral

Marcelo Gómez Quevedo

Adriana Rearte

Daiana Santi

Mario Mateucci

Partido Libertario

Agustín Spaccesi

Julieta Ceballos

Germán Cassinerio

María Graciela Giordano

Diego Settimo

María Jimena Quaino

Esteban Chiabo

María Eugenia Merlini

José Luis Carrera

Nuevo MAS

Julia Di Santi

Eduardo Mulhall

Davina Maccioni

Franco Bergero

Malena Mulhall

Miguel Díaz

Noelia García

Mateo Romero

María Andrea Ruiz

Desarrollismo Cordobés

Alfredo Keegan

Paola Rimieri

Alianza Córdoba Te Quiero

Gerardo Lucero

Miriam Alejo

Fe

Juan Saillen

Unión Popular Federal

Mario Peral

Mariela Ramallo