El intendente de Tanti será candidato y va en la lista de Provincias Unidas

El intendente de Tanti, Emiliano Paredes, se sumó a la lista que la alianza «Provincias Unidas» presentó en la Provincia de Córdoba, la cual encabeza el ex gobernador Juan Schiaretti para competir a las elecciones legislativas de octubre.

El mandatario de origen radical ya había manifestado su acompañamiento al armado del peronismo cordobés y se había mostrado crítico del gobierno de Javier Milei, asegurando que el presidente había abandonado a su suerte a los habitantes del Valle de Punilla.

La lista que respalda Martín Llaryora lleva a Schiaretti a la cabeza, seguido por Carolina Basualdo, Miguel Siciliano, Laura Jure, Ignacio García Aresca, Verónica Navarro, Juan Manuel Llamosas, María Eugenia Romero y el propio Paredes.

En tanto, los suplentes son Liliana Montero, Gustavo Brandan, Claudia Godoy, Marco Ferace, Mariana Ispizua y José Scotto.