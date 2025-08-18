Elecciones: Ex intendentes de Punilla cierran filas detrás de Schiaretti

El armado que integran los ex intendentes del Valle de Punilla manifestó su respaldo a la lista de candidatos a diputados que encabeza el ex gobernador Juan Schiaretti, la cual competirá en las próximas elecciones legislativas de octubre y cuenta con respaldo del peronismo cordobés. La premisa será fortalecer la estrategia electoral en el departamento y se encolumnaron detrás del liderazgo de Alejandra Vigo y del legislador Leonardo Limia.

Gabriel Musso (Cosquín), Néstor Cuello (Villa Parque Síquiman), Patricia Cicerone (San Antonio de Arredondo), Omar Ferreyra (Villa Giardino), Matías Montoto (Huerta Grande) y Luis Azar (Tanti), quienes fueron contemporáneos en la administración de Juan Schiaretti cuando era gobernador, pusieron de manifiesto el valor del trabajo conjunto que se hizo entre los municipios y la Provincia durante sus respectivas gestiones.

«Sin ninguna duda, Juan (Schiaretti) es el mejor de los candidatos que hoy tiene la Argentina para defender el federalismo, algo que en nuestra provincia no se declama, sino que se practica. Es la persona con la experiencia adecuada para aportar a la construcción de un país en el cual se sigan cuidando las cuentas públicas, pero sin descuidar a la gente, esto es la producción y el trabajo»; expresaron en un comunicado.

En el mismo sentido, manifestaron su compromiso de trabajar firmemente para lograr un triunfo en el departamento y sostuvieron: «No hay localidad del departamento en donde no exista una huella de la gran gestión que realizó Juan Schiaretti, uno de los mejores gobernadores de la historia de Córdoba».