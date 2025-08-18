Schiaretti confirmó su candidatura a diputado nacional

Córdoba. Tal como se preveía, el exgobernador Juan Schiaretti encabezará la lista del peronismo oficialista como candidato a diputado nacional por Córdoba en las elecciones legislativas de octubre de 2025. En contrapartida, el presidente Javier Milei sorprendió al designar como su principal referente en la Provincia a Gonzalo Roca, un dirigente poco conocido por la ciudadanía.

En un video difundido en redes sociales, Schiaretti aseguró: “Soy candidato a diputado nacional para aportar mi experiencia desde el Congreso a esta Argentina que está viviendo un verdadero cambio de era. Quiero que este cambio llegue a buen puerto y que la esperanza de nuestro pueblo, que soporta sacrificios para que las cosas mejoren, no se transforme en frustración”, expresó.

El exmandatario cordobés anticipó que trabajará en el Congreso junto a un bloque de gobernadores de distintas provincias para consolidar un espacio federal.

“Esta vez vamos al Congreso, no en soledad desde Córdoba, sino junto a un equipo de gobernadores de Santa Fe, Jujuy, Chubut y Santa Cruz, que expresan la geografía argentina de norte a sur y la producción: la minería, el campo, la industria, el petróleo y el gas; en definitiva, el interior productivo y de trabajo de nuestra patria”, afirmó.

En ese sentido, destacó que el espacio impulsará un bloque legislativo federal que garantice el equilibrio macroeconómico y fiscal. “No se hagan a los hachazos, sino como algo innegociable, pero cuidando a nuestra gente”, agregó.

La lista del schiarettismo se completa con Carolina Basualdo (intendenta de Despeñaderos) en segundo lugar, seguida por Miguel Siciliano (legislador provincial). Más atrás figuran Laura Jure (ministra de Desarrollo Social), Ignacio García Aresca (diputado nacional), Verónica Navarro (exlegisladora provincial y pareja de Eduardo Accastello) y el exintendente de Río Cuarto Juan Manuel Llamosas.

