Discapacidad: Llaryora pidió a los diputados que rechacen el veto de Milei

El gobernador marcó sus diferencias con la Nación
Discapacidad: Llaryora pidió a los diputados que rechacen el veto de MileiEl mandatario difundió un video donde dijo que la «ley no pone en riesgo el equilibrio fiscal».
El gobernador Martín Llaryora apoyó la Ley de Emergencia en Discapacidad y planteó sus diferencias con el gobierno de Javier Milei. «Desde Córdoba le decimos no al veto»; aseguró el mandatario cordobés, quien llamó a los diputados a votar contra la decisión del presidente.
«Argentina no va a salir adelante dándole la espalda a quienes más lo necesitan. Por eso quiero hacer público mi acompañamiento a la Ley de Emergencia en Discapacidad, y hacer un llamado firme a los diputados y diputadas para que rechacen el veto»; aseguró el gobernador en un video dado a conocer en las redes sociales.
Asimismo, reconoció que la normativa no afectará la situación fiscal del país: «Esta ley no pone en riesgo el equilibrio fiscal, pero sí la vida de miles de personas»; argumentó Llaryora, quien se sumó a una larga lista de dirigentes que fijaron posición sobre el tema».
