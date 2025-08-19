Discapacidad: Llaryora pidió a los diputados que rechacen el veto de Milei

El gobernador Martín Llaryora apoyó la Ley de Emergencia en Discapacidad y planteó sus diferencias con el gobierno de Javier Milei. «Desde Córdoba le decimos no al veto»; aseguró el mandatario cordobés, quien llamó a los diputados a votar contra la decisión del presidente.

«Argentina no va a salir adelante dándole la espalda a quienes más lo necesitan. Por eso quiero hacer público mi acompañamiento a la Ley de Emergencia en Discapacidad, y hacer un llamado firme a los diputados y diputadas para que rechacen el veto»; aseguró el gobernador en un video dado a conocer en las redes sociales.

Asimismo, reconoció que la normativa no afectará la situación fiscal del país: «Esta ley no pone en riesgo el equilibrio fiscal, pero sí la vida de miles de personas»; argumentó Llaryora, quien se sumó a una larga lista de dirigentes que fijaron posición sobre el tema».

