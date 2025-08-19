Paredes, Tochoff y Fassi, tres punillenses en las listas para las elecciones de octubre

Valle de Punilla. Más de 190 mil punillenses estarán habilitados para sufragar el próximo domingo 26 de octubre en las elecciones en el país para renovar bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba pondrá en juego 9 escanios, para los que competirán 17 listas.

El Valle de Punilla tiene habilitados en sus 25 comunas, 83 establecimientos con 549 mesas para que puedan sufragar 190.214 vecinos.

En esta elección en particular, el Valle de Punilla estará representado por tres candidatos a diputados nacionales por diferentes partidos.

Una de las sorpresas fue el dirigente de la región y actual intendente de Tanti, Emiliano Paredes, quien quedó octavo en la lista de Provincias Unidas, encabezada por el exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti.

Otra candidata es la actual concejal por el oficialismo del gobierno de Bialet Massé Alejandra Tochoff, quien ocupa el quinto lugar suplente en la lista del PRO que lleva como candidato a Oscar Agost Carreño. Tochoff es militante de este espacio desde 2015 y una referente a nivel provincial.

En tanto, Graciela Fassi, acompañará a la lista del espacio Defendamos Córdoba que lidera la actual diputada nacional Natalia De La Sota. Fassi es oriunda de Villa Giardino, donde fue concejal hasta el 2023 y excandidata a intendente en 2015.

La elección de los representantes nacionales será con la modalidad de Boleta Única de Papel (BUP) y competirán 18 listas.

