El peronismo de Villa Carlos Paz apoyó la candidatura de Schiaretti

El Partido Justicialista de Villa Carlos Paz sacó un comunicado donde respaldó la candidatura a diputado nacional de Juan Schiaretti, en sintonía con la posición del peronismo cordobés y del gobernador Martín Llaryora.

La alianza «Provincias Unidas» puso a funcionar su maquinaria de cara a las elecciones de octubre.

«Nuestra decisión de trabajar en tal sentido viene realizándose en sintonía con la senadora nacional Alejandra Vigo y el legislador provincial Leonardo Limia. Por un peronismo unido y plural, abierto a los distintos pensamientos»; reza el texto, que lleva las firmas de Omar Trejo, Fernanda Martínez Franco, Miriam Castellino, Mariano Mosquera, Fabiana Rocaspana, Julio Roldán, Patrica Laffitte, Javier Martín, Paola Benítez, Ricardo Aciar, Yanina López, Pablo Galleta, Martín Leyva, María Teresa Solohaga, Dante Amaya y Edgardo Olivetti.