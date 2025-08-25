Milei apareció en público pero evitó hablar sobre el escándalo de Karina

Javier Milei reapareció en público este lunes 25 de agosto pero evitó pronunciarse sobre el escándalo de las «coimas» que involucra a su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei. El mandatario cuestionó en duros términos al Congreso de la Nación y dijo: «No me importa todo el daño que puedan hacerme de acá a las elecciones».

Durante la apertura del nuevo edificio de Corporación América (donde estuvo presente su hermana), se cuidó y no quiso hablar sobre las denuncias de sobornos en la Agencia de Discapacidad. «Promueven leyes que destruyen el equilibrio fiscal y aprueban barbaridades sin respaldo financiero»; dijo sobre los diputados y senadores.

Pero además, Milei elogió al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y soltó: «Es al que le toca lidiar con los orcos del Congreso, esos destituyentes que buscan romper con el programa económico».

En otro fragmento del acto, el mandatario manifestó: «Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿piensan que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante dos meses? Ja, ja, ja».

«Esto era previsible. Es como el ajedrez: las negras también juegan. Los de enfrente quieren romper todo. No les importan los argentinos de bien porque ellos son los argentinos del mal, que han destrozado este país»; completó.