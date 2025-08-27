Elecciones: El orden de los candidatos en la Boleta Única de Córdoba

La Junta Electoral definió el orden de los candidatos en la boleta única de Córdoba. Las elecciones legislativas se celebrarán el próximo domingo 26 de octubre y se conoció cómo aparecerán las 18 listas que competirán en las urnas.

El primer lugar será ocupado por el Partido Libertario, que lleva como candidato a Agustín Spaccesi; mientras que en el extremo opuesto estará Provincias Unidas, la lista que lidera Juan Schiaretti.

Las listas que competirán por las bancas en Diputados:

1. Partido Libertario (Agustín Spaccesi)

2. Fuerza Patria (Pablo Carro)

3. Ciudadanos (Héctor Baldassi)

4. Unión Popular Federal (Mario Peral)

5. Encuentro por la República (Aurelio García Elorrio)

6. Frente Federal Acción Solidaria (Stéfano «Tatín» López Chiodi)

7. PAIS (Edgar Bruno)

8. Córdoba te Quiero (Julio Lucero)

9. Partido Demócrata (Pablo Martelli)

10. Acción para el Cambio (Alfredo Keegan)

11. Defendamos Córdoba (Natalia de la Sota)

12. Frente de Izquierda y Trabajadores – Unidad (Liliana Olivero)

13. La Libertad Avanza (Gonzalo Roca)

14. Unión Cívica Radical (Ramón Mestre)

15. PRO (Oscar Agost Carreño)

16. MÁS (Julia di Santi)

17. FE (Juan Carlos Saillén)

18. Provincias Unidas (Juan Schiaretti)