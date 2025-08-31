Schiaretti lanzó su candidatura a diputado con críticas a Milei

Córdoba. En un acto del PJ Capital realizado este sábado en el Hotel Quorum de la ciudad de Córdoba, el exgobernador y actual candidato a diputado nacional, Juan Schiaretti, lanzó oficialmente su candidatura al frente de la lista Provincias Unidas, espacio que busca consolidarse como una alternativa federal frente a lo que definió como “los extremos de la política argentina”.

“El peronismo de Córdoba forma parte de una fuerza nacional con proyección federal”, sostuvo Schiaretti, quien encabezó un acto calificado por la organización como “multitudinario”. En su discurso, afirmó que la política argentina atraviesa “un cambio de época” y que “se asiste a la crisis terminal de las coaliciones que dominaron los últimos años”, al considerar que “el kirchnerismo se apaga como una llama consumida”.



Críticas al gobierno de Javier Milei

El dirigente cordobés también apuntó contra el presidente Javier Milei, al señalar que su gobierno “es hijo del desastre que dejó el kirchnerismo en la patria, porque tras años de fracaso económico y social, la gente eligió a un outsider que hoy aplica un ajuste cruel”.

Schiaretti ejemplificó su crítica con datos concretos: “los jubilados cobran 47% menos que en 2017, se castiga a las personas con discapacidad, se redujo a la mitad el presupuesto universitario y se abandonó la inversión en rutas nacionales”.

En ese marco, definió como ejes centrales de su campaña la defensa de los jubilados, la educación pública y la salud pública, temas que disputará en la arena electoral frente a candidatos como Ramón Mestre, Natalia de la Sota, Fuerza Patria y la Izquierda.



Provincias Unidas, un frente federal

El espacio Provincias Unidas ya cuenta con el respaldo de los gobernadores de Córdoba, Jujuy, Santa Cruz, Chubut y Santa Fe, y recientemente sumó a Corrientes, que este domingo elegirá gobernador. “No importa si el origen es radical, peronista, del PRO o socialista. Lo que importa es compartir una visión de país: una Argentina de producción y trabajo, federal, que respete las instituciones y que sea un país normal”, señaló Schiaretti.

Por su parte, el gobernador Martín Llaryora reforzó el mensaje del exmandatario: “Hay que salir de los extremos, de la grieta, del insulto y de la crueldad. Hay que cambiar la motosierra por los mamógrafos, las netbooks, los caminos, los hospitales y las escuelas”. Y en referencia a la lista de Natalia de la Sota, advirtió: “Cada voto que no vaya a Juan termina siendo un voto a Milei, un voto a la crueldad y en contra de nuestro modelo”.



La lista de candidatos

La nómina de Provincias Unidas para diputados nacionales está encabezada por Juan Schiaretti, seguido por Carolina Basualdo, Miguel Siciliano, Laura Jure, Ignacio García Aresca, Verónica Navarro, Juan Manuel Llamosas, María Eugenia Romero y Emiliano Paredes.

Del acto también participaron el intendente de Córdoba, Daniel Passerini; la senadora nacional Alejandra Vigo; funcionarios provinciales y municipales, además de referentes políticos de todas las seccionales de la ciudad.