Mondino reapareció con duras críticas a Milei: “O no es inteligente o es corrupto”

En una entrevista concedida hoy al canal internacional Al Jazeera, la ex canciller Diana Mondino se refirió con dureza al gobierno de Javier Milei, en particular por su difusión de la criptomoneda $LIBRA, tema que generó grandes pérdidas entre inversores. "Hay dos posibilidades con $LIBRA: o no es muy inteligente o es una especie de corrupto", sostuvo Mondino al ser consultada por el presentador Mehdi Hasan.

Al ser consultada sobre la responsabilidad del Presidente en la publicidad del activo digital, Mondino agregó que “alguien se lo contó y pensó que era buena idea”, sin endosar confianza plena en sus asesores.

Sobre su aparición en las declaraciones patrimoniales como una de las funcionarias con mayor riqueza, señaló: "Tal vez aparezca como la más rica del gabinete porque sí declaré, pero no lo soy". Aclaró que Gerardo Werthein posee mayor patrimonio dentro del equipo presidencial.

Durante la entrevista, también aludió a declaraciones del exasesor Carlos Rodríguez sobre la salud mental del Presidente. "Tengo que decir que Carlos siempre tiene razón", expresó, aunque evitó confirmar si consideraba que Milei presenta un trastorno mental.