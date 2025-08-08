Córdoba: Llaryora inscribió a Provincias Unidas, la alianza integrada por 14 partidos

Córdoba. El gobernador Martín Llaryora oficializó este jueves la inscripción del frente Provincias Unidas, una alianza encabezada por el Partido Justicialista (PJ) e integrada por otros 13 espacios políticos. Aunque aún resta conocer la nómina completa de candidatos, el nombre del exgobernador Juan Schiaretti resuena con fuerza como posible figura central.

Con la ausencia de Natalia de la Sota, el cordobesismo busca consolidarse como bloque opositor a las políticas del presidente Javier Milei. El frente cuenta con el respaldo de los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quienes acompañan la propuesta a nivel nacional.

El oficialismo provincial y sus aliados apuntan a obtener la mayor cantidad de bancas posibles en el Congreso para fortalecer la oposición a La Libertad Avanza. El objetivo inmediato será renovar tres de las seis bancas de Encuentro Federal que vencen el próximo 10 de diciembre —incluida la de De la Sota— y disputar escaños actualmente en manos del oficialismo nacional.

Además del PJ, la alianza está conformada por los mismos partidos que apoyaron la candidatura presidencial de Schiaretti en 2023: Demócrata Cristiano, Hacemos, GEN, Partido Socialista y Compromiso Federal. Se suman también Vecinalismo Independiente, Partido Intransigente, Celeste y Blanco, Córdoba Futura, Unión Vecinal Federal, Estamos, Encuentro Republicano Federal y Movimiento de Acción Vecinal.

En el cierre de listas, la figura de Schiaretti fue protagonista en redes sociales y grupos de WhatsApp, con la frase “Juan es Córdoba” acompañada por una ilustración realizada con inteligencia artificial que lo muestra sonriente, saludando con la mano en alto.

Provincias Unidas se presentó oficialmente a fines de julio con la participación de cinco gobernadores y del propio Schiaretti, en un encuentro celebrado en la Casa de Chubut, en Buenos Aires.

