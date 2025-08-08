Las declaraciones se hicieron virales

Mondino sobre Milei: «O no es muy inteligente o es una especie de corrupto»

La ex canciller concedió una entrevista al canal Al Jazeera donde habló sobre el presidente argentino.
viernes, 8 de agosto de 2025 · 13:00

La ex canciller Diana Mondino concedió una entrevista a la cadena internacional Al Jazeera y soltó una contundente frase sobre el presidente Javier Milei y el escandalo por el caso $LIBRA: «O no es muy inteligente o es una especie de corrupto». Las declaraciones sorprendieron a propios y extraños y no tardaron en hacerse virales.

Así se expresó cuando le preguntaron por qué Milei había compartido públicamente el enlace del sitio oficial del activo digital.

«Alguien le debe haber contado y pensó que era buena idea»; reveló la ex funcionaria, quien evitó pronunciarse sobre la salud mental de Milei, un tema que abordó otro ex integrante del gabinete presidencial: Carlos Rodríguez.

«Tengo que decir que Carlos siempre tiene razón»; se limitó a contestar. «Nombrame algún líder del mundo que no tenga algún tipo de narcisismo», añadió, como para suavizar lo que había dejado entrever.

