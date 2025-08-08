UCR: De Loredo bajó su lista y allanó el camino para Ramón Mestre

Córdoba. Rodrigo de Loredo retiró este jueves su precandidatura a diputado por Córdoba en representación de la Unión Cívica Radical (UCR), luego de que la Cámara Nacional Electoral (CNE) convalidara la interna partidaria en la que debía enfrentar a Ramón Mestre el próximo domingo. Con su renuncia, el camino queda despejado para que Mestre se convierta en el principal candidato radical en las elecciones de octubre.

La CNE ratificó todo lo actuado por el juez federal con competencia electoral, Miguel Vaca Narvaja, dejando firme la interna entre ambos dirigentes. Sin embargo, pocas horas después de conocerse la decisión, De Loredo dio un paso al costado y ahora aguarda la posibilidad de sumarse a la lista de La Libertad Avanza. La resolución judicial representó un duro revés político y jurídico tanto para De Loredo como para Marcos Ferrer, presidente de la UCR cordobesa.

El fallo de la CNE había puesto en tensión las negociaciones para un eventual acuerdo electoral entre la UCR y La Libertad Avanza. Incluso, un grupo de radicales se preparaba para realizar una vigilia en la sede de Tribunales Federales con el objetivo de impedir que Juan Manuel Mocora, apoderado del partido en Córdoba, firmara un acuerdo con Gabriel Bornoroni. La estrategia se desactivó cuando Generación X, el sector que respaldaba a De Loredo, retiró su lista.

Fortalecido por la decisión judicial, Ramón Mestre cuestionó duramente a Ferrer y a los delegados de De Loredo en la Junta Electoral.

“Las autoridades partidarias de la UCR Córdoba y los miembros de la Junta Electoral que intentaron llevarse puesta la democracia ya no sólo tienen que darnos explicaciones, sino que deben asumir en la Justicia la gravedad a la que intentaron empujar al partido. Deben dar un paso al costado. Nunca visto lo que hicieron”, declaró.

Desde hace semanas, el juez Vaca Narvaja advertía que la única vía para definir candidaturas en la UCR era a través de internas. Pese a esto, la conducción partidaria apostaba a que la CNE revocara esos fallos para evitar la competencia. La resolución del tribunal electoral nacional terminó siendo un baldazo de agua fría para ese sector.