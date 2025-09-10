Carolina Basualdo apoyó el reclamo de los trabajadores del INTA

La candidata a diputada por «Provincias Unidas» e intendenta de Despeñaderos, Carolina Basualdo, visitó a los trabajadores de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA en Manfredi (Departamento Río Segundo) y cuestionó el recorte presupuestario y los despidos que dispuso el gobierno de Javier Milei.

«Con estos hachazos improvisados, el Gobierno Nacional demuestra una vez más que no tiene un plan de desarrollo productivo para el país»; señaló la candidata que acompaña al ex gobernador Juan Schiaretti.

En ese sentido, ponderó que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tiene como misión generar, adaptar y transferir conocimientos y tecnologías para mejorar la producción agropecuaria, agroalimentaria y agroindustrial del país. En su planta cuenta con profesionales como ingenieros agrónomos, zootecnistas, médicos veterinarios, ingenieros en alimentos, biotecnólogos, ingenieros ambientales, forestales, hidrólogos, entre otros.

«Vinimos a conocer el trabajo de hombres y mujeres altamente profesionales que se dedican a la biogenética y biotecnología vegetal y animal, para potenciar el desarrollo productivo del campo en Córdoba y en el país. Y el Gobierno Nacional decide de un día para el otro y de manera totalmente injustificada que ellos son un gasto innecesario»; afirmó Basualdo.

«En ningún lugar del mundo cabe pensar que se puede denostar de esta manera a quienes con su trabajo promueven el desarrollo de un sector tan estratégico como la agroindustria. Una vez más, el gobierno de Javier Milei demuestra con estas decisiones que carece totalmente de un plan de desarrollo productivo serio para el país. Y de este reclamo no podemos desligar el pedido reiterado tanto de nuestro gobernador Martin Llaryora como de Juan Schiaretti a la gestión nacional, para que avancen hacia un esquema de reducción de retenciones al agro que permita que ese ingreso de dólares quede en las provincias y se vuelque a la infraestructura y a la producción»; cerró Basualdo.