El Frente de Izquierda Unidad presenta sus candidatos en Córdoba

El próximo viernes 12 de septiembre a partir de las 10 hs. en Avellaneda 240 de la ciudad de Córdoba, el Frente de Izquierda Unidad presentará a los candidatos que competirán en las elecciones legislativas de octubre. Se anuncia la presencia de Liliana Olivero, Viki Caldera, Josué Plevich y demás candidatos, referentes políticos y de las luchas de nuestra provincia.

«El resultado electoral de la Provincia de Buenos Aires muestra el hartazgo de los trabajadores y sectores populares con el gobierno cruel y coimero de Milei, que beneficia a las grandes multinacionales, los bancos y el FMI, hundiendo a la población en la miseria»; expresaron desde el Frente de Izquierda.

«Desde el Frente de Izquierda marcamos que la paliza a Milei fue una conquista de la calle y no un triunfo del peronismo, que la misma noche del domingo llamó al diálogo y la pacificación con un gobierno que nos declaró la guerra. Ellos, que gobernando ajustaron y en la oposición hicieron la plancha con la CGT calmando la calle, no son alternativa frente a este desastre. Tampoco lo es el peronismo cordobés y su armado con los gobernadores que le votaron todo a Milei en el Congreso y que en nuestra provincia aplica el mismo plan motosierra. Ni De la Sota que habla contra Milei, pero no dice una palabra del PJ cordobés que profundiza el hambre, la precarización laboral y el ataque a la educación y la salud»; agregaron en un comunicado.

«Desde la izquierda hemos sido consecuentes tanto dentro del Congreso como en las luchas y tenemos un plan realmente alternativo al de Milei, que implica romper con el FMI, cobrar fuertes impuestos a las corporaciones y volcar esos fondos a resolver la deuda interna urgente e impostergable. Por eso es tan importante que la izquierda cordobesa llegue al Congreso»; completaron.