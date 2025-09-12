Agost Carreño: “El PRO tiene que volver a ser la fuerza que le dé a la gente soluciones reales”

Río Tercero. Con un encuentro realizado en Río Tercero, el PRO Córdoba presentó oficialmente su lista de candidatos de cara a las elecciones legislativas. La actividad estuvo encabezada por el diputado nacional Oscar Agost Carreño, quien resaltó la importancia de recuperar “las banderas históricas del PRO, como la gestión eficiente, la educación de calidad, la defensa de los jubilados y la lucha contra la corrupción”.

El encuentro reunió a dirigentes y militantes de distintos puntos de la provincia y tuvo como primer orador al concejal riotercerense Pedro Bossa, integrante de la lista. “Es un honor que esta campaña arranque en nuestra ciudad, con la carga emotiva y la responsabilidad que implica”, señaló, antes de remarcar que se trata de una propuesta “que refleja los valores fundacionales del PRO como lo son la juventud, la experiencia, la moralidad y el compromiso”. Y concluyó: “Buscamos la propuesta con representantes de todos los rincones de la provincia, dirigentes jóvenes con experiencia y con la convicción de que la corrupción mata y debemos combatirla sin descanso”.

A su turno, Agost Carreño explicó el sentido político de la lista y el desafío de recuperar la identidad del partido amarillo en Córdoba. “Armamos una lista federal, con dirigentes jóvenes pero experimentados, que ya demostraron capacidad en sus ciudades y que están preparados para dar las discusiones que el Congreso necesita”, dijo el diputado.

El legislador fue enfático al marcar distancia con el oficialismo libertario: “Hoy los argentinos necesitan diputados capaces de trabajar en serio, no de armar escándalos en el Congreso. Nuestro compromiso es luchar contra la corrupción, defender a Córdoba y volver a poner en el centro valores como la gestión eficiente, la educación y el respeto a los jubilados”.

En esa línea, advirtió sobre la necesidad de construir una alternativa clara de cara al futuro: “Si no hacemos este esfuerzo, en 2027 el país solo tendrá que elegir entre un populismo de izquierda y un populismo de derecha. Córdoba merece otra opción con coherencia, federalismo y gestión. El PRO tiene que volver a ser la fuerza que le dé a la gente soluciones reales y no simples discursos”.

También hizo hincapié en la importancia de que el Congreso esté integrado por dirigentes preparados: “No alcanza con acomodar la macroeconomía o hablar de libertad mientras la gente no llega a fin de mes. Se necesita gestión y capacidad para discutir leyes que cambien la vida cotidiana de los argentinos”.

En el tramo final de su discurso, Carreño volvió sobre la impronta federal que busca transmitir la propuesta: “Decidimos armar una lista federal, con la mayoría de sus integrantes provenientes del interior, porque Córdoba no puede seguir siendo pensada solo desde Buenos Aires. Queremos volver a las banderas del PRO y demostrar que somos la opción más seria y coherente frente a la decepción que genera este gobierno de Milei y frente al kirchnerismo, que ya fracasó”.



La lista completa del PRO:

Titulares:

- Oscar Agost Carreño (Diputado Nacional, Córdoba Capital)

- Camila Sol Pérez (Concejal, San Francisco)

- Francisco Iser (Intendente, General Roca)

- Agustina D’Amario (Tribunal de Cuentas, Arias)

- Giussepe Bosco (Concejal, Río Ceballos)

- Silvina Aymond (Concejal, La Francia)

- Pedro Bossa (Concejal, Río Tercero)

- Romina Auce (Representante de Universidades – ATL, Estación Juárez Celman)

- Lucas Ujaldon (Dirigente PRO, Córdoba Capital)

Suplentes:

- Marina Vaccarini (Representante de la Fundación Pensar, Despeñaderos)

- Julián Mozzoni (Concejal, Oncativo)

- María Eugenia Gigena (Dirigente PRO, Villa del Totoral)

- Fabián Krampanis (Tribuno de Cuentas, Porteña)

- Alejandra Tochoff (Concejal, Bialet Massé)

- Ivo Foguet Passer (Dirigente de la Juventud PRO, Malagueño)

