Radicales cordobeses cuestionaron a Pullaro y rechazaron el respaldo a Prunotto

Los integrantes de la Lista 3 de la Unión Cívica Radical en Córdoba emitieron un duro comunicado en el que repudiaron la participación de los gobernadores radicales del espacio “Provincias Unidas” en un encuentro convocado por la vicegobernadora Miriam Prunotto, expulsada de la UCR.

Según expresaron, si bien comprenden las relaciones institucionales entre provincias, consideraron que darle un contenido proselitista a esa visita en pleno proceso electoral perjudica las posibilidades del radicalismo cordobés. Además, cuestionaron particularmente a Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, por su rol en la reunión y recordaron que reformó la Constitución provincial para habilitar su reelección.

“El radicalismo de Córdoba se encuentra representado por la Lista 3, por candidatos afiliados preocupados por el destino de los argentinos y cordobeses”, remarcaron en el texto. También subrayaron que en Córdoba la UCR es oposición al peronismo gobernante desde hace más de 25 años y que Prunotto “no representa ni convoca” a la militancia radical tras su expulsión.

El comunicado lleva la firma de Martín Lucas, Lucrecia Cavanna, Dolores Caballero, Walter Pino y Sonia Oddino, candidatos titulares y suplentes a diputados nacionales por la Lista 3 de la UCR.